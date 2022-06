Incremento de casos Covid, quinta ola: Alejandro Macías (21:17 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de junio. Alejandro Macias, catedrático de la Universidad de Guanajuato, consideró que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia. En todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”.

Macias, en entrevista con José Cárdenas añadió que “a México no habían entrado algunas subvariantes de Ómicron, y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado sobre todo en personas que no se encuentran vacunadas. Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave, finalizó.

