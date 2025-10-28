Inauguran exposición “La Catrina se viste de arte y tradición” en el Congreso del Estado (15:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de octubre. En el contexto de la celebración del Día de Muertos, se inauguró en el Congreso del Estado la exposición “La Catrina se viste de arte y tradición”, una muestra impulsada por la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez del Grupo Parlamentario de Morena y creada por el artista plástico Juan Ventura Valentín quien presentó siete piezas elaboradas en cartonería mixta.

La legisladora Taurino Jiménez destacó el talento del artista y su compromiso con las tradiciones que dan identidad y señaló que la muestra es una forma de reconocer y difundir el trabajo de las y los creadores locales, además de fomentar el apoyo a las juventudes que enaltecen la cultura.

Por su parte, Ventura Valentín expresó su agradecimiento por la oportunidad de exponer en un espacio tan significativo. Relató que cada pieza fue elaborada a lo largo de siete meses y se inspiró de la vasta riqueza cultural de las regiones de Oaxaca, como la Costa, que fue representada en una catrina costeña dedicada a su madre. Subrayó la importancia de valorar y consumir el arte hecho por manos oaxaqueñas.

Asimismo, los diputados César David Mateos Benítez y Juan Marcelino Sánchez Valdivieso reconocieron la labor del artista y resaltaron que espacios como este contribuyen a preservar las costumbres y tradiciones, pues además de legislar, el Congreso local tiene la responsabilidad de promover e impulsar la creatividad artística.

La exhibición reúne piezas que representan figuras icónicas de la cultura mexicana y oaxaqueña, entre ellas una catrina con vestimenta de Santiago Pinotepa Nacional, otra de quinceañera, una en honor a Frida Kahlo y una máscara de Mictlantecuhtli, la deidad mexica de los muertos.

Juan Ventura es de Guerrero, pero tiene raíces oaxaqueñas ya que su madre nació en Oaxaca, y es un artista defensor y promotor de la cultura afromexicana. Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) de la Licenciatura de Derecho ha dedicado su trayectoria a difundir su identidad y tradición a través de sus obras en cartonería mixta.

Dicho evento también reunió a las diputadas Monserat Herrera Ruiz, Mónica Belén López Javier y Karla Clarissa Bornios Peláez; así como a la integrante de la asociación civil “Conquistando Corazones”, Melissa Mijangos Boijseauneau y el regidor de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Inocente Castellanos Alejos.

