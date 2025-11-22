Inauguran Claudia Sheinbaum y Salomón Jara Línea K del Tren Interoceánico que transforma la movilidad entre Oaxaca y Chiapas (08:00 h)

Región Istmo, Oax. 22 de noviembre. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguraron, en Oaxaca, las estaciones de Chahuites y Juchitán de la Línea K del Tren Interoceánico; que transforma la movilidad de personas y mercancías en el sur del país.

Previamente, pusieron en marcha las estaciones de Tonalá y Arriaga, ambas ubicadas en Chiapas, junto al Gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez Aguilar; y el titular de la Secretaría de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Con estas instalaciones se completa el tramo de 175 kilómetros entre Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y Tonalá, Chiapas; el cual se conecta con las líneas Z y FA que ya trasladan a personas y mercancías a los estados de Veracruz y Tabasco. En conjunto, estas tres líneas conforman el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“Con la Línea K estamos fortaleciendo la conectividad entre puertos e impulsando una movilidad segura en la región”, expresó Jara Cruz.

Asimismo, el Mandatario oaxaqueño aseguró que, con la apertura de este primer tramo para pasajeros, se impulsa el crecimiento económico en la región; ya que este sistema se conecta con el Tren Maya y la red ferroviaria nacional.

En su oportunidad, la Presidenta de México expresó que su gobierno dará continuidad a este proyecto hasta terminarlo. “Vamos a seguir trabajando para que el próximo año podamos inaugurar desde Tonalá, Chiapas, hasta Ciudad Hidalgo, Guatemala”, adelantó.

El sistema ferroviario del CIIT cuenta con más de mil 200 kilómetros de vías, que conforman las tres líneas ahora en funcionamiento.

Con la apertura de tramo 1 de la Línea K, se impulsa las cadenas de suministro del sur-sureste, propicia la conectividad eficiente entre puertos, industrias y centros logísticos, integra a la región a cadenas de valor internacionales; y en el ámbito social, activa la regeneración urbana a través de parques lineales y modernización de espacios públicos

