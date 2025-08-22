Inaugura Salomón Jara pavimentación de camino en Santa María Huatulco (17:00 h)

Santa María Huatulco, 22 de agosto. El Gobernador Salomón Jara Cruz cumple sus compromisos con Santa María Huatulco, en donde inauguró la primera etapa de la pavimentación del camino que conecta a la cabecera municipal con la comunidad de Todos Santos.

Esta entrega, que comprende un tramo de 2.8 kilómetros de concreto tipo artesanal, forma parte de una vialidad que, en su totalidad, se extiende a lo largo de 8 kilómetros y unirá a esta localidad con la cabecera municipal y con la población de Pueblo Viejo.

“Todas y todos ustedes han sido testigos de las obras que se están llevando a cabo. Realizar esta visita también nos compromete a darles continuidad”, enfatizó, el Mandatario estatal acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Esta Obra Primavera es resultado de la atención directa que Jara Cruz da a las y los habitantes de las ocho regiones del estado, mediante las visitas a las poblaciones con la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio. Esta pavimentación se comprometió en la visita anterior a Huatulco por parte del Gobernador.

Por su parte, el titular de Caminos Bienestar (Cabien), Moisés Salazar Martínez explicó que la construcción entregada, comprende 16 mil 800 metros cuadrados, la cual tuvo una inversión de 12 millones 492 mil 556 pesos.

Ahora, esta vialidad tiene un ancho de calzada de 6 metros, con cuatro roderas de concreto hidráulico de un espesor de 20 centímetros, así como tres empedrados, guarniciones, cunetas y señalamiento horizontal.

“Trabajamos desde el territorio en la conservación, rehabilitación, construcción de caminos y carreteras, mejorando la comunicación y reparando la deuda histórica que se tiene con los pueblos y comunidades quienes habían sido abandonados e ignorados”, expresó.

El presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas Ortega y el representante de la comunidad de Hacienda Vieja, Félix Villalobos Hernández; agradecieron el apoyo que el Gobierno de Oaxaca da a la comunidad, como nunca antes.

