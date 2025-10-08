Impulsa Secretaría de Administración ética y transparencia en el servicio público (17:00 h)

2025/10/08  De Redacción ADN
Tlalixtac de Cabrera, Oax. 8 de octubre. Funcionariado de la Secretaría de Administración (SA) participó en la capacitación “Protocolo de atención a quejas y denuncias por presuntas vulneraciones al código de ética y/o conducta” para seguir fortaleciendo una organización pública íntegra, afín a los valores del Gobierno de Oaxaca.

En la sesión, la jefa del Departamento de Ética e Integridad de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Caterine Flores Nolasco mencionó que la aplicación del protocolo garantiza a las y los trabajadores un proceso confidencial y con apego a la normatividad; que reafirma el compromiso institucional con la transparencia, rendición de cuentas y el comportamiento ético en el ejercicio del servicio público.

Asimismo, reiteró la invitación a las y los trabajadores para conducirse con responsabilidad y respeto en el desempeño de sus tareas institucionales.

Quienes deseen obtener más información, presentar una queja o denuncia al código de ética, pueden hacerlo a través del correo electrónico institucional dirigido a la dirección electrónica: quejas.honestidad@oaxaca.gob.mx

También se puede realizar de manera directa, en la Oficialía de Partes o en la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación de Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, situada en la carretera internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, edificio 3, nivel 3.

