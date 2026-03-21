Impulsa Congreso del Estado liderazgo de mujeres jóvenes con el foro “Resiliencia en Púrpura” (18:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 20 de marzo. El Congreso del Estado llevó a cabo el foro “Resiliencia en Púrpura”, a cargo de la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez, con el propósito de generar un espacio de reflexión y diálogo para mujeres jóvenes de diversas comunidades. El encuentro tuvo como objetivo escuchar sus inquietudes y fortalecer la construcción de propuestas orientadas a transformar la realidad social.

Acompañada por la directora del Instituto de la Juventud del Estado (Injeo), Alba Elizabeth Velasco Armas, la legisladora destacó la importancia de abrir estos espacios de participación y cercanía. Subrayó que el Congreso es un lugar abierto para las juventudes y para quienes buscan incidir de manera positiva en sus comunidades.

Asimismo, enfatizó la necesidad de continuar el trabajo a favor de las mujeres oaxaqueñas, a través de acciones con perspectiva de género, y de impulsar la confianza para que más jóvenes participen en la vida pública.

Durante el foro se realizaron diversas dinámicas participativas que promovieron el diálogo circular, el intercambio de ideas y la reflexión colectiva. Mediante ejercicios enfocados en la escucha activa, la sororidad y el reconocimiento de experiencias compartidas, las asistentes expresaron sus puntos de vista, identificaron desafíos comunes y reflexionaron sobre su papel en los espacios de liderazgo y toma de decisiones.

De manera general, las participantes compartieron vivencias, percepciones y propuestas sobre temas como los estereotipos de género, las barreras en el ejercicio del liderazgo y la importancia del acompañamiento entre mujeres. Estas actividades fortalecieron la empatía, la sororidad y la construcción de redes de apoyo.

La diputada Bornios Peláez subrayó que este tipo de encuentros permite consolidar espacios seguros donde las mujeres comparten ideas, sentires y experiencias con libertad, lo que fortalece la confianza y el acompañamiento entre ellas. Reiteró su compromiso de impulsar estas actividades para escuchar de manera directa a las jóvenes y construir iniciativas que respondan a sus necesidades y contribuyan a su desarrollo integral.

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