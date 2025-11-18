Impulsa Blanca Martínez, infraestructura educativa en la región del Istmo (11:15 h)

La Venta, Oax. 18 de noviembre. Como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones educativas en el estado, la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTE Oaxaca), Blanca Martínez, realizó la entrega de nuevos equipos de cómputo, mobiliario y material de mantenimiento en diversos planteles de la región del Istmo.

Durante su visita, efectuada el fin de semana, la Directora General fue recibida con gran entusiasmo por la comunidad educativa, que reconoció la importancia de estas herramientas para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo académico de las y los estudiantes. Cada equipo entregado representa una oportunidad para que la juventud oaxaqueña continúe construyendo un mejor futuro.

En el EMSaD 53 La Venta, así como en el EMSaD 40 Chivela hizo entrega de computadoras y material de mantenimiento, contó además con el respaldo del Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, reafirmando el compromiso conjunto de impulsar la educación media superior en las comunidades del estado.

La gira de trabajo en el Istmo reafirma la estrategia de atención directa en territorio, acercando soluciones y escuchando de primera mano las necesidades de la comunidad educativa.

El CECyTE Oaxaca reconoce y agradece la labor de la Directora General, Blanca Martínez, por su compromiso y por creer en el potencial de las juventudes oaxaqueñas. Su apoyo y liderazgo continúan marcando una verdadera diferencia en la transformación del sistema educativo.

