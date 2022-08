Importamadrismo manifiesto: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Nunca como ahora los actores políticos en el poder han hecho caso omiso de las leyes electorales, sin importarles un comino las consecuencias.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova reporta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tiene mas trabajo que nunca. Ha emitido una cantidad de inédita de medidas cautelares por violaciones a lo ordenamientos electorales. El 90 o 95 por ciento han sido validadas por el Tribunal Electoral, asegura.

Las evidencias están por todos lados. El país está tapizado de propaganda electoral de las corcholatas de Morena que aspiran a la candidatura presidencial. ¿Quién las paga? ¿De donde sale la lana? Desde Palacio Nacional les dieron luz verde para realizar actos anticipados de campaña que justifican bajo cualquier pretexto.

Ante este importamadrismo manifiesto, Lorenzo Córdova volvió a advertir el INE aplicará la Ley mientras la Ley sea la que es y las prohibiciones sean las que son.

“El orden constitucional es mucho mas potente que los actores políticos que tienen poco apego democrático por las reglas”, advirtió.

El presidente y sus acólitos en las cámaras legislativas quieren desaparecer el INE tal como está. Nombrar consejeros ¡electos! Se aferran a una Reforma Electoral que resulte en un tribunal electoral a modo.

Afortunadamente no tienen la mayoría calificada requerida en el Congreso para una reforma constitucional de ese calado, aunque no descarte que AMLO intente un decreto para imponerla. Allí está ya el ejemplo de la integración de la Guardia Nacional a la Sedena.

Ya hay una discusión abierta sobre si las sanciones tendrán algún impacto cuando llegue el 2024, a propósito de los gastos de campaña y eventualmente de la elegibilidad de quien haya incurrido en actos indebidos.

Pero como bien dice Lorenzo Córdova : ese será un asunto que le tocará, en su momento, al INE y al TEPJF.

Por lo pronto hoy, quien viole la Ley, va a recibir las medidas cautelares que corresponden por parte del INE, y eventualmente las sanciones correspondientes si se determina la falta por parte del Tribunal Electoral, puntualiza.

–El hecho de que los actores políticos hagan caso omiso de la Ley ¿Qué reflexión le produce?—insistimos.

“El orden jurídico tiene que hacerse valer –y esa es una responsabilidad de los órganos del Estado– aunque ello implique amenazas y, en su momento, acusaciones sin fundamento a los órganos electorales.

“Ya lo vivimos. El año pasado se acusó a quienes integramos el INE de haber abusado en la aplicación de la Ley, amenazas personales. Hasta se han presentado demandas penales.

“Fracasaron porque ya se archivaron, y eso quiero agradecerlo a los órganos de la Fiscalía”, puntualizó.

A Marko Cortés no le gustó la pregunta que le hicimos ayer en el sentido de si estaría dispuesto a sacrificar a Enrique Vargas, precandidato del PAN en el Edomex, en caso de que un aspirante de “Va por México” se ubicara mejor en las mediciones para elegir al abanderado de la coalición.

Nos vimos obligados a interceptarlo cuando se dirigía a la salida del Salón del Hotel Barceló, donde la alianza PAN-PRI-PRD presentó la Comisión que se encargará de la creación de una Ley secundaria que reglamente los gobiernos de Coalición.

El jefe panista cambio su actitud. Pidió que saliéramos del salón para platicar los dos. Allí nos dijo:

“Lo que hemos pactado con el propio Enrique en la reunión que ayer tuvimos con el PRD es poner una regla clara para que vaya el candidato o candidata más competitivo”.

Va por México, por cierto, arropó ayer a Alito Moreno ante la solicitud de desafuero por enriquecimiento ilícito que hizo en la Cámara de Diputados el fiscal de Campeche, Renato Sales.

“El presidente no puede usar las instituciones del Estado para callar, perseguir, amedrentar a los opositores”, advirtió Marko.

Y el perredista Jesús Zambrano: “no podemos seguir tolerando que se perpetúe, como proyecto, un gobierno pendenciero que persigue a los opositores políticos, al mismo tiempo que es cobarde y protector de la delincuencia, que se alía y hace acuerdos con ellos para ganar elecciones.”

Nos escribe Gerardo Islas, dirigente de Fuerza por México, para desmentir versiones de que estuvo en terapia intensiva a causa del accidente vehicular que sufrió en la carretera México-Toluca.

Vía Whats App aclaró que no viajaba con su familia, como se especuló, sino con su chofer. No se registró ninguna pérdida de vidas humanas, ni en la camioneta en que viajaba, ni en el otro vehículo particular involucrado en el accidente.

Islas, eso sí, fue diagnosticado con traumatismo cráneo-encefálico, por lo que fue trasladado al centro hospitalario MAC, pero ya fue dado de alta. ”Gracias a Dios estoy con vida y quienes sufrieron el accidente también”, puntualizó.

