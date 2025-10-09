Implementará Policía Vial Estatal operativo durante el paso de la Carrera Panamericana 2025 por Oaxaca (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo de seguridad durante el paso de la Carrera Panamericana 2025 por el territorio oaxaqueño, los días jueves 9 y viernes 10 de octubre, a fin de mantener un tránsito ordenado.

Por instrucciones del Gobernador Salomón Jara Cruz, esta acción se fortalecerá con la participación de 300 elementos de la dependencia estatal, encargados de coordinar los trabajos y garantizar la correcta ejecución de las tareas de vialidad en cada tramo de la ruta.

En su edición número 38, la emblemática competencia automovilística arribará a Oaxaca este jueves 9 de octubre por la carretera 190, que ingresará por San Pedro Tapanatepec, en el Istmo de Tehuantepec; donde la Policía Vial Estatal implementará un operativo especial para salvaguardar la integridad de las personas competidoras, organizadoras y espectadoras.

En esta misma región y carretera, se desarrollarán seis etapas de velocidades, en las que se dispondrán cierres y aperturas de 11:00 a 16:00 horas.

Una vez concluidas las actividades, las y los participantes continuarán su tránsito hacia Oaxaca de Juárez, que pasará por Santiago Matatlán, el entronque de San Pablo Villa de Mitla y Tlacolula de Matamoros; con el apoyo de la Guardia Nacional en los cruces principales, para agilizar la vialidad al paso de las y los competidores.

Al llegar a la capital oaxaqueña, la noche del mismo jueves, la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez se sumará al operativo para mantener el orden y la seguridad durante el ingreso de las personas participantes, quienes recorrerán la calzada Niños Héroes de Chapultepec, la calle Macedonio Alcalá y finalizarán frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán; donde se instalará el arco de llegada y podrán convivir con el público oaxaqueño.

El viernes 10 de octubre, a las 7:00 horas, se dará el banderazo de salida del segundo día de competencia desde la calle Macedonio Alcalá, que continuará por distintas vialidades del Centro Histórico y el Cerro del Fortín, para después incorporarse a la carretera federal 190, rumbo a la región Mixteca de Oaxaca.

En esta segunda jornada, las y los pilotos recorrerán seis etapas, concluyendo así el trayecto de la Carrera Panamericana por territorio oaxaqueño.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir