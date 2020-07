Impiden a padre de familia de niña con cáncer que llevaba sus quimioterapias subir al metrobús (20:21 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de julio.

C O M U N I C A D O.

A los medios de Comunicación Nacionales e Internacionales.

A la Sociedad CIvil en general y personas de buena voluntad.

Los Papás de niños con cáncer de diversos Hospitales del País condenamos el terrible acto de discriminación y atropelló a las garantías individuales que sufrió el día de hoy, a las tres de la tarde, nuestro compañero Crisanto y su pequeña hija Cristal al no permitirles abordar el metrobús en la estación Dr. Marquéz ya que portaba en una hielera las Quimioterapias de su hija, y bajo el argumento de que los nuevos lineamientos de seguridad en el transporte de la Ciudad de México no permiten viajar abordó con vacunas o medicamentos, los policías le negaron el acceso a Él, a su menor hija y a su Esposa, indicando que buscarán otra medio para transportarse, aún pese a que nuestro compañero Crisanto le mencionó que no traía más dinero consigo. Por este medio hacemos un fuerte llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que respete los Derechos Humanos de niños y padres, y en caso de ser cierto este nuevo lineamiento a la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos para que actúe en consecuencia ante esta evidente violación a los derechos fundamentales.

De por si estamos viviendo momentos muy complejos debido a los continúos Desabastos de medicamentos para nuestros hijos, más la pandemia de Covid-19, por lo tanto, lo menos que se puede esperar de las autoridades es que faciliten las cosas para a atender a nuestros hijos, y no se conviertan en obstáculo mas que vencer.

A T E N T A M E N T E

PAPÁS DE NIÑOS CON CÁNCER Y MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SALUD.

