Ifigenia Martínez será presidenta de la Cámara de Diputados; entregará banda presidencial a Sheinbaum (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. El nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló este miércoles que Ifigenia Martínez será la nueva presidenta de la Mesa Directiva y quién entregará a Claudia Sheinbaum la banda presidencial el 1 de octubre.

Lo anterior, después de que los miembros del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvieran una asamblea de la bancada al interior del recinto legislativo de San Lázaro, para elegir a los integrantes del equipo directivo de la Cámara.

“Estamos en una reunión plenaria, es la segunda que tenemos, la está certificando el notario público, ya logramos en esta primera etapa el consenso de que la presidenta de la Mesa Directiva por unanimidad sea Ifigenia Martínez”, comentó.

Monreal agregó que se eligió por unanimidad a Alfonso Ramírez Cuéllar como vicecoordinador de la bancada morenista, al vocero de la fracción parlamentaria, Arturo Ávila, así como al coordinador operativo, Pedro Haces.

“Esas son las que logramos consenso y otros tres nombramientos no lograron consenso y estamos en votación, estamos en la vicepresidencia donde hay dos aspirantes votándose Gutiérrez Luna Sergio y Dolores Padierna entre ellos surgirá el nuevo presidente de la Cámara de Diputados”, comentó.

Los nombramientos se suman al de Ricardo Monreal, quien fue elegido como el nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el martes 27 de agosto.

Ifigenia Martínez celebra su nombramiento: ‘Al fin estamos en el poder’

Ifigenia Martínez, nerviosa y con dificultades para hablar, pero fuerte y decidida, sostuvo que las mujeres ahora “estamos tomando nuestros lugares que hace mucho nos correspondían”.

Alegre, sonriente, sostenida siempre del brazo por uno de sus asistentes y vestida con un brillante blazer en color naranja, saludó a periodistas en su regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro.

-¿Cómo se siente que la hayan nombrado presidenta de la Cámara de Diputados para entregarle la Banda Presidencial a la presidenta electa Claudia Sheinbaum?

-Muy contenta, muy contenta…

-Va a ser la que le entregue la Banda Presidencial a la doctora Claudia…

-Imagínese usted qué felicidad de que las mujeres por fin estamos al frente, junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país.

-¿Qué le falta a usted en su carrera política y como persona por cumplir?

-Realmente, realmente no me puedo quejar. Vamos todos juntos, lo digo junto con ustedes, junto con todos los mexicanos, vamos adelante.

-Tiene una gran responsabilidad frente a esta bancada tan grande que hoy van a estrenar…

-Pues sí, pero así somos, así es el mundo, muy grande, pero aquí estamos, trabajando todos.

-Además de entregar la Banda va a presidir el primer año la Mesa Directiva de la Cámara, un gran reto para usted…

-Ahí si no, digo, ahí sí no lo he pensado todavía, con calma, ya lo iré pensando, ya lo iremos pensando, porque no es trabajo de una persona, es trabajo de equipo y en este caso del país.

-¿Qué mensaje le da a las mujeres con este cargo que tiene?

-Que las mujeres por fin estamos tomando nuestros lugares que hace mucho nos correspondían, pero que no teníamos.

-¿Al fin les hace justicia la Revolución?

-Jajaja. No, justicia nos ha hecho desde hace mucho tiempo, a todos, todos somos mexicanos.

¿Quién es Ifigenia Martínez, la nueva presidenta de la Mesa Directiva?

Nacida el 16 de junio de 1930 en la Ciudad de México, Ifigenia Martha Martínez y Hernández es una destacada economista, política, académica y diplomática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así como la primera mexicana en obtener una maestría en Economía en la Universidad de Harvard, en donde también realizó su doctorado.

Dentro de la vida universitaria, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM fue profesora de Finanzas Públicas en su alma mater y dirigió la Facultad de Economía; no obstante, en 1960 fue ganadora del Premio Nacional de Economía, así como la “Mujer del Año” en 1966.

Sin embargo, tras su paso por la política ha sido reconocida por ser una de las primeras mujeres en ocupar posiciones de gran responsabilidad en el gobierno federal, en donde fue una de las principales cofundadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más tarde encabezó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Partido en donde fue la primera senadora del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) electa por un partido de oposición, así como diputada federal; sin embargo, también destacó en el ámbito internacional, en donde fue embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Mientras que en 2013 fue nombrada consejera para la Reforma Política del entonces Distrito Federal. En 2016 fue designada integrante del grupo de notables que colaboran con el Dr. Mancera en la redacción de propuesta de la primera e histórica Constitución Política de la Ciudad Capital.

Actualmente, Ifigenia Martha Martínez, de 88 años, ha tenido una activa participación partidista desde sus inicios y hasta la fecha, hoy en día, como Consejera Nacional Emérita y Coordinadora Nacional de la Mesa Permanente de las Izquierdas y es afiliada al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El Financiero/Foto:Cuartoscuro

