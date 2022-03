IEEPCO y líderes de partidos políticos condenan atentado a las instalaciones del Instituto (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. IEEPCO y Líderes de partidos políticos condenaron enérgicamente los actos violentos realizados la madrugada de este lunes por personas desconocidas que pretendieron quemar las instalaciones del órgano electoral y de la violencia generalizada en el país donde diariamente hay ejecuciones como lo sucedido a Juan Carlos Brito, delegado del PAN en Guerrero.

Al respecto, Naty Díaz, Coordinadora de la Fracción del PAN en la LXV Legislatura local, reiteró el llamado que hizo apenas la semana pasada ante los medios de comunicación locales, dirigido a las autoridades federales y estatales a fin de que refuercen la seguridad en el país, pero sobre todo, para que garanticen la celebración de los comicios en los estados donde se renovarán gubernaturas.

Manifestó su preocupación por las y los aspirantes de oposición, pues es evidente que en los últimos tiempos, el mayor de los riesgos para quienes no forman parte de los grupos en el poder es expresar de manera libre sus ideas, a pesar de que la Constitución consagra este derecho.

Insistió en la necesidad de que los gobiernos federal y estatales asuman el compromiso de proteger tanto el derecho de participación de las y los aspirantes en las contiendas extraordinarias, en el caso de Oaxaca como en la gubernamental, en los seis estados donde habrá comicios el próximo cinco de junio.

“Pero también es importante no solo exigir justicia, sino dar seguimiento puntual a cada hecho violento que se ha presentado contra nuestros compañeros de partido en Oaxaca, en Guerrero y otras partes del país, los delitos no pueden quedar impunes, desde el Congreso haremos lo propio, pues también lo ocurrido en el IEEPCO es un grave atentado que enciende las alertas en la entidad y ante lo que las autoridades no pueden permanecer omisas”, sostuvo.

Por su parte, el representante del Partido Nueva Alianza Oaxaca (NAO), en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), José Manuel Luis Vera, condenó la agresión perpetrada la madrugada de este lunes contra las instalaciones de ese órgano y urgió a las autoridades , agilizar las investigaciones para dar con los responsables de los hechos.

Además, aseveró, que atentar contra una institución como el IEEPCO, es atentar contra la democracia.

“Lamentamos y desde luego reprobamos estos hechos de violencia que no abonan en nada a la construcción y consolidación de la democracia en Oaxaca, si alguien tienen alguna inconformidad puede recurrir a las instancias jurisdiccionales, un acto así, atenta también contra la propia la ciudadanía ” sostuvo.

Agregó, que la violencia no es el camino para dirimir las diferencias, que la ruta es el respeto irrestricto a las instituciones.

Indicó, que Nueva Alianza Oaxaca tiene claro que el compromiso es con Oaxaca y, por ello, exigió a las autoridades competentes que se investigue y se castigue a los responsables.

“Si se permite ahorita un ataque de esa naturaleza por mínima que parezca, es un mal mensaje, porque la historia no miente y ahí están algunos casos registrados de violencia en algunos municipios a los que no se le dieron seguimiento y mucho menos se castigaron”, afirmó el representante de NAO en el IEEPCO.

Mediante un comunicado el órgano electoral señaló. “Quienes integramos el IEEPCO, reprobamos todo tipo de acto que pretenda obstaculizar el ejercicio democrático y la organización de los procesos electorales”.

En este sentido, dijo presentaron denuncia penal ante las instancias correspondientes para que se investiguen estos hechos y se aplique la ley a quien o quienes resulten responsables de estos actos.

La violencia, manifestó, nunca será el medio para resolver las diferencias, solo es a través del diálogo y a través de los cauces institucionales previstos en la ley, que deben dirimirse las inconformidades.

El IEEPCO hace un respetuoso exhorto a partidos y actores políticos, instituciones, grupos sociales y a la ciudadanía en general, a conducirse por la vía pacífica en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 y las elecciones extraordinarias.

De su lado, el Presidente estatal de Partido Revolucionario Institucional se unió a las voces que condenan el hecho suscitado esta madrugada a las instalaciones del IEEPCO, “Como Presidente del CDE del PRI en Oaxaca condeno enérgicamente el ataque perpetrado esta madrugada a las instalaciones del IEEPCO”.

Coincidió con quienes afirman que la violencia jamás será el camino para resolver las diferencias.

En la democracia, dijo, no tiene cabida la violencia.

