IEEPCO e IMJUVE firman convenio para celebrar el Primer Concurso Nacional de Debate intercultural y colectivo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), firmaron este día el Convenio para la realización del Debate intercultural y colectivo 2021, con el objetivo de fomentar la participación de las y los jóvenes de 12 a 29 años; de los pueblos originarios, las comunidades migrantes y afromexicanas.

La firma del convenio forma parte de las actividades impulsadas por la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, la cual es presidida por la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López; con la consolidación de esta alianza interinstitucional se conjuntan esfuerzos para incentivar la participación democrática y política de las y los jóvenes a través de talleres, foros, consultas y otros recursos que fortalezcan la realización del debate Intercultural y colectivo.

Durante su participación, la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López, agradeció a las partes el compromiso para la consolidación del proyecto, puntualizando que, será un primer piloto con miras de crecimiento en diversos escenarios, con el principal objetivo de brindar espacios de expresión a la juventud.

Así mismo manifestó que fue la Comisión de Debate Intercultural del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP) quienes dieron la pauta para que se logrará la firma del convenio, ya que pensaron en el Instituto como órgano legitimo para el pilotaje del primer debate.

Mario Páez Ortega, director de Investigación y Estudios sobre la Juventud del IMJUVE; durante su intervención, abundo que el papel de los Organismos Públicos Locales va mucho más allá de los procesos electorales, puesto que tiene que ver con algo fundamental para el país, el desarrollo democrático.

“No hay desarrollo democrático sin la participación y representación de todos los sectores de la sociedad, no hay desarrollo democrático con justicia social sin la representación en particular de los sectores históricamente excluidos, invisibilizados; no hay desarrollo democrático sin las juventudes ya que no sería sostenible” detalló Páez Ortega.

Eduardo Arteaga Mejía, presidente de la Comisión de Debate Intercultural del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud; manifestó que con la firma del convenio se genera una alianza interinstitucional, estratégica y de colaboración para que como jóvenes tengan espacios de participación ciudadana y con ello se consolida un proyecto que ha sumado las voluntades de la juventud de la República Mexicana.

Finalmente, Gustavo Meixueiro Nájera, consejero presidente del IEEPCO, enunció que, la divulgación de los valores democráticos y la formación cívica es una tarea que se debe realizar en las poblaciones jóvenes de la sociedad, con la finalidad de fomentar en ellas el interés por participar en las decisiones públicas en el país.

“El instituto ha diseñado estrategias específicas para las juventudes oaxaqueñas que han permitido brindar información veraz en material electoral, fomentado espacios de dialogo que han permitido escuchar sus inquietudes y puntos de vista sobre la participación política y social, así como su intervención en los procesos electorales” enfatizó Meixueiro Nájera.

Finalizó mencionando que, fortalecer la participación democrática política de la juventud oaxaqueña con una visión intercultural e interseccional ha sido uno de los objetivos de mayor prioridad para el Instituto, ya que ellas y ellos representan el 25% de la población oaxaqueña.

