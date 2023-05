Huye protegido de “el mero mero” a cuestionamientos de feministas y reporteros sobre denuncia en su contra (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. El protegido del secretario de Gobierno Jesús Romero López, coordinador de delegados de la paz, Donato Vargas Jiménez, acusado presuntamente de misógino y violentador de mujeres prácticamente huyó de los cuestionamientos de feministas y medios de comunicación.

Vargas Jiménez, se negó a responder a los reporteros quienes le pidieron responder a los señalamientos de las organizaciones feministas que lo acusan de violentar a su expareja y de encabezar el chat triple X.

Simulando una llamada telefónica el coordinador de la paz del Gobierno morenista, sólo se limitó a decir que no tenía expareja, y que no desconocía de las denuncias en su contra, “desconozco que denuncias estén realizando, no tengo exparejas”.

Entre risas de nerviosismo el funcionario estatal se refugió en las oficinas delegacionales del IMSS ubicadas en la calle de Armenta y López para evitar contestar las preguntas de los periodistas, sobre si iba a renunciar a su cargo.

¿Donato no vas a decir nada al respecto?, ¿No tienes nada que decir?, sobre las denuncias que hacen diversos colectivos de mujeres, de violentador, de acosador, -Nada hermano- solo se limitó a decir, el morenista una vez al interior de las oficinas del Seguro Social.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir