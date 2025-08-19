Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, recibió millones del INPI en contratos y sueldo (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Revelan que Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cobró una millonaria cantidad en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque también fue beneficiado durante la administración de Enrique Peña Nieto con donaciones poco claras.

El nuevo integrante del Poder Judicial que tomará posesión del cargo el próximo 1 de septiembre, también ha sido señalado por pasar de operador de Andrés Manuel López Obrador para megaproyectos como el Tren Maya a presidente indígena de la Corte, tras enfrentar el rechazo de pueblos originarios que lo acusan de despojo.

Pero ahora, a esos señalamientos, se suman otros, dejando más dudas que certezas sobre el manejo de recursos públicos durante su paso por el INPI.

El periodista Jorge Garcia Orozco cita documentos oficiales para asegurar que Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la SCJN, cobró 7 millones 381 mil 715 pesos de salario en el INPI.

Esa cantidad equivale a 135 mil pesos mensuales de 2020 a 2025 que tuvo el cargo de coordinador general de Derechos Indígenas. Ingreso reconocido en su declaración patrimonial.

En una publicación de X (antes Twitter), agrega que cuando él ahora titular de la Suprema Corte trabajaba en dicha dependencia, “se dio un contrato de 13 millones 651mil 953 pesos a una empresa llamada Limpieza Inmobiliaria y Urbana”.

El servicio que brindaba era de “limpieza integral” de las oficinas en 14 estados de la República mexicana donde el INPI tiene representaciones, según el contrato DPCP-002-2025.

Sin embargo, según con el contrato, la compañía tiene como domicilio una casa ubicada en la colonia Héroes de Churubusco, que se localiza en Iztapalapa, pero la modestia su diseño y arquitectura contrasta con el millonario contrato adjudicado.

Donaciones opacas durante el sexenio de Peña Nieto

Pero Aguilar Ortiz también enfrenta otros cuestionamientos. Documentos de transparencia revelan que su asociación civil Servicios del Pueblo Mixe recibió decenas de donaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluida una última aportación registrada de 300 mil pesos en 2015.

En la actualidad, esa organización mantiene activo su sitio web en el que pide donativos mensuales y facilita pagos en línea.

Sin embargo, según el padrón oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la asociación no figura como Donataria Autorizada, lo que plantea dudas sobre la legalidad de las campañas de recaudación.

Entre un sueldo privilegiado, contratos millonarios a empresas con domicilios modestos y una asociación civil con financiamiento público previo que ahora pide donaciones sin la autorizacón correspondiente, Hugo Aguilar, pronto asumirá el cargo de nuevo presidente de la SCJN, con un pasado administrativo sujeto al escrutinio público.

