Huaxyacalli: Oyen latir mi corazón: Gerardo F. Castellanos Bolaños (13:00 h)

Oyen latir mi corazón

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Crónica de la presentación del libro Eternamente Oaxaca de Luz María González Esperón

“Quiero decirles con todo mi cariño que quiero mucho a Oaxaca, y quiero mucho a los oaxaqueños y aquí y en todos los sitios donde voy, a pesar de que muchas veces las noticias son adversas en los medios publicitarios, la televisión y todo yo con orgullo siempre digo que soy oaxaqueña.”

“Y adoro mi tierra y no la cambio por ningún otro sitio; esto se los digo con todo mi cariño. A todos los quiero. Mi edificio es un verdadero condominio donde cabe toda la gente que quiero de Oaxaca. Muchas gracias.”

Con estas emotivas palabras y con el público aplaudiendo de píe, cerró su intervención la Sra. Luz María Sara González Esperón, el sábado pasado 3 de mayo de 2014, durante la presentación de su sexto libro: Eternamente Oaxaca, en el patio central del edificio del Municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

“Eternamente Oaxaca es testimonio de un pasado que no tuvieron el privilegio de vivir y gozar muchos oaxaqueños de nuevo cuño, nuestros hijos, y menos aún quienes son la renovación de la vida, los nietos, por lo que les sugiero que al verse entre sus páginas y disfrutar las …, y ya para terminar y parafraseando a Gandhi y adecuándolas a nuestro escenario diré: no debemos perder la fe en el Oaxaca de hoy, pues como el océano, no se ensucia porque algunas de sus aguas estén sucias.”

La presentación del libro estuvo a cargo del Lic. Justino Martínez Luna en representación del Arq. Jorge Bueno Sánchez, del Dr. Moisés Aragón Kuri y por supuesto de Luz María González Esperón.

Inició Justino Martínez Luna haciendo un brillante recorrido por los veinte capítulos del libro.

En su turno, el Dr. Aragón Kuri a la usanza antigua pidió permiso para hablar de pie para decir emocionado: “Porque mi patria tiene memoria… porque grandes hombres y grandes mujeres, han escrito muchas páginas maravillosas para mantener viva ésa memoria…de mi patria”

Y dentro de ésas grandes plumas sin duda está Luz María González Esperón.

Hoy, nace una de ésas grandes obras… “Eternamente Oaxaca”…, magistral recopilación de tradiciones de una comunidad que además de añeja, es poseedora de un bagaje interminable de expresiones culturales, intelectuales, folclóricas, digna de los grandes y gigantes pueblos que a través de los siglos han sabido conservarlas y a su vez, transmitirlas de generación en generación, dejando así una huella imborrable en la memoria colectiva.

Sí amigos, en esta obra la escritora nos conduce con su peculiar narrativa, por ésos rumbos, por ésos barrios, por ésas escuelas, por ésas instituciones gubernamentales, académicas y culturales, describiendo a detalle lo que desde antaño ocurría en nuestra amada Oaxaca, los haceres y los quehaceres de grandes y valiosos personajes nacidos en el terruño y también de cómo se han ido transformando algunas o muchas de sus tradiciones con el paso mismo del implacable tiempo y sobre todo, con la terrible influencia de los avances de la tecnología moderna.

Sí amigos, ya concluyo, cuánto más hay por hablar acerca de este nuevo libro y no quiero cerrar esta alocución sin antes agradecerle a la escritora el haber dedicado en su obra un capítulo completo a ésa prenda maravillosa que ha acompañado a tantas culturas en la historia de la humanidad y en especial a nuestro México querido, me refiero al Rebozo y lo hago recordando uno de los tantos versos que se han escrito sobre otra joya de la tradición musical oaxaqueña la siempre famosa canción de “La Llorona” y que dice:

…ay de mi llorona, llorona,

llorona llévame al río.

Tápame con tu rebozo , llorona

porque me muero de frío

tápame con tu rebozo, llorona

porque me muero de frío…

Por todo esto y por mucho más, me siento en perfecta armonía con Luz María González Esperón, pues leyendo éste su último libro, recordaremos y llevaremos tatuado en el alma, Eternamente Oaxaca.

Los que tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del libro Eternamente Oaxaca, pudimos sentir el amor y la fe que tiene la escritora Luz María González Esperón en los oaxaqueños y su agradecimiento a las personas que hicieron posible la publicación y presentación del libro Eternamente Oaxaca.

“Mi testimonio de gratitud al ciudadano José Javier Villacaña Jiménez al haber tenido la sensibilidad y generosa disposición para escuchar la voz de una mujer oaxaqueña que le solicitó apoyo para lograr, por su apreciable conducto la publicación de Eternamente Oaxaca dentro del marco de este 482 aniversario del otorgamiento del título de ciudad a la entonces Villa de Antequera hoy Oaxaca de Juárez y de la fecha alusiva 2014, Año de Octavio Paz, premio Cervantes 1981 y Novel de Literatura 1990 y agregaré el Premio Cervantes de Literatura 2013 concedido a la cuarta mujer, pero eso si, la primera mujer mexicana, la escritora y periodista Elena Poniatowska el día 23 del mes próximo pasado (noviembre 2013) en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares entregado por los Reyes de España.

Un saludo a distancia a Jorge Bueno Sánchez quien por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero nos obsequió sus brillantes líneas. Los trabajos literarios para esta presentación fueron de filigrana.

A mis queridos, amigas y amigos, sin el apoyo de todos ustedes no hubiera sido posible realizar, de acuerdo a lo presentado, este trabajo literario.

En su mensaje, el representante del Presidente Municipal, Claudio Ruíz Solana, al referirse a Doña Luz María Sara González Esperón la describió como escritora oaxaqueña brillante, amiga permanente de todos nosotros y maestra ejemplar de las nuevas generaciones.

No se puedes vivir, dijo: Oaxaca, si no conoces el origen de su historia, pues sus tradiciones y costumbres son lo que dan sentido al diario caminar de nuestra época; es el reencuentro con nuestro pasado inmediato y nuestra cotidianidad; es recordar con dulce nostalgia a Oaxaca, en el tiempo en dónde se disfrutaba el aroma provinciano de las fiestas, de las tardes en El Llano y las rondas infantiles, de las posaditas y las calendas navideñas, de la Guelaguetza, de la tradición del rebozo, del comercio y del ferrocarril.

Y continuó: En suma, es recordar una eterna Oaxaca que formó a nuestros padres y abuelos y que hoy queremos recordar bajo el respaldo de la gente, noble y trabajadora que ha hecho día con día de esta ciudad el lugar más hermosos de México.

Pidió Ruíz Solana: “Hoy más que nunca los invito a que juntos trabajemos por recobrar la época en la que los oaxaqueños formábamos una gran familia tratándonos como hermanos, que a pesar de las diferencias, siempre mostrábamos nuestro afecto en el comportamiento de vida, pues debemos entender que sólo de esta manera lograremos ofrecer a nuestros hijos y nietos, el Oaxaca que merecen.”

El evento estuvo presidido por: Mtro. Francisco Martínez Neri, Secretario de las Culturas y las Artes del Estado de Oaxaca; Sr. Claudio Ruiz Solana, Presidente del Consejo de Colaboración Municipal y representante personal del Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Lic. Javier Villacaña Jiménez; Rosa Silvia Pineda García, Regidora de Cultura y Deportes del Municipio de Oaxaca de Juárez; Justino Martínez Luna, Moisés Aragón Kuri, Maestra Luz María Sara González Esperón, autora del libro: Eternamente Oaxaca.

Eternamente Oaxaca ilumina el alma y espíritu de los oaxaqueños, les mando, lo oyen latir, mi corazón. Luz María.

