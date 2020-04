Huaxyacalli: El río Atoyac en El Marquesado: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (17:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Ahora que en mi vida tengo más pasado que futuro comprendo mejor lo que canta uno de nuestros himnos como oaxaqueños oriundos cuando nos invade el deseo de regresar a casa; don José López Alavés escribió “Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tal solo y triste cual hoja al viento quisiera morir, quisiera llorar de sentimiento”; el nostos decía Ulises cuando quería regresar a Ítaca para reunirse con su esposa y su hijo;

El recuerdo es un camino conocido que algunas veces volvemos a andar, y regresar a la infancia en el barrio de El Marquesado, es volver a nutrir las raíces, de los oaxaqueños con vivencias que sólo nos emocionaron una vez, pero fueron suficientes para marcar nuestras vidas para siempre.

Tal vez los caminos lleven, por diferentes rumbos a la ciudad, y en diferentes momentos, pero, finalmente, son nuestros caminos, los que volvemos a andar.

Al abogado Gerardo Castellanos Reyes con toda mi mente y con todo mi corazón en este viernes santo de 2020 que es diferente a todos los que han pasado y que por primera vez celebramos a distancia con un fuerte abrazo virtual.

RÍO ATOYAC

Ya no te toco ni a tus hermanos tampoco conocer este río cuando era río.

El río atoyac, era un río grande, de pesca, que llevaba agua todo el año; su lecho era arenoso y el agua transparente y lodosa, color barro, cuando empezaba la temporada de lluvias. En la orilla había sauces, matorrales de chamizo y huizaches. En 1969 fue la última vez que recuerdo haberlo visto crecido, llegó hasta la vía de ferrocarril a la altura del depósito de PEMEX (Hoy Chedraui Madero e inundó todo lo que hoy es la Escuela Técnica 64 y el Instituto Tecnológico de Oaxaca; fue cuando dañó los estribos del puente Porfirio Díaz que originalmente tuvo cuatro claros —dos estribos y tres pilas—. El gobierno tapó el claro entre el estribo de la margen izquierda y la primera pila central y las empresas del grupo de Triplay de Oaxaca taparon el claro del estribo de la margen derecha y la pila de ese lado; el río arrastró un sauce que venía atravesado y se atoró entre las pilas centrales arruinando el puente.

Cuando era río los días de campo a sus orillas río son inolvidables; puedo escuchar el agua corriendo o sentir el frío o el agua comiéndose la arena debajo de las plantas de los pies. Cuando empezaba a crecer, para cruzarlo, caminaba dando pasos cortos para conservar el equilibrio.

El río estaba a cuatro cuadras de la casa, ir a nadar era verdaderamente un día de campo; papá Poncho, mi padre me amarraba con una reata para que no me llevara; cuando estaba bajo, cuando menos le llegaba a la cintura a un adulto; ¡imagínense un río crecido a cuatro cuadras de tú casa cuando acabas de aprender a nadar! Aprendí a respetarlo después de cruzarlo dos veces estando crecido, una de ida y una de regreso, a nadie le conté la locura que iba a hacer, me lance y como si fuera un árbol más el agua empezó a arrastrarme, no podía gritar porque no había a quién; traté de serenarme y continué —no había de otra—, milagrosamente el río arrastraba un árbol que flotaba atravesado, nadé con los pies al frente hasta chocar con él y así alcance la orilla opuesta, el miedo me facilitó el regreso, corrí río arriba calculando la distancia que me iba a arrastrar para salir a dónde había dejado mi ropa, nunca más me atreví a repetir la hazaña.

Cuando el río bajaba en temporada de secas, papá Poncho, mi padre, me enseñó a pescar en la playa golpeando el agua con la parte interna del pié para arrojar a los pececitos sobre la arena o a pescar con una botella de vidrio, de las verdes de sidra, le perforaba la base donde tiene la chichita hacía dentro, le metía maza de maíz por la perforación y la tapaba, la llenaba de agua y la sumergía; los peces entran por la boca de la botella a comerse las maza y ya no pueden salir.

Don Alfonso Ricárdez Núñez, El Cochinada, me narró en 2006 a sus de 87 años de edad, que era oriundo de San Jacinto Amilpas y avecindado en el barrio desde 1928; me contó que alrededor de las ocho de la noche cuando la luna llena empezaba a verse saliendo sobre el cerro del Fortín; el martes 13 de enero de 1931, un terremoto 7.8 grados que duró tres minutos y 10 segundos; el agua del rio Atoyac llegaba a las rodillas; una hora más tarde llegaba hasta el cuello y no se podía pasar.

Don Alfonso me dijo, sonriendo con picardía, que: “Una vez jugando guerritas de agua en el río le dieron ganas de hacer mi necesidad, me pudo la mano derecha atrás y me zurré en el agua y en lugar de agua les aventé lo que acababa de hacer; mis amigos protestaron muy enojados diciendo, lo que nos acabas de hacer es una cochinada y desde entonces me empezaron a decir el cochinada”.