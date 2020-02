Huaxyacalli: El retablo del Señor de Santa María: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. En el templo del Señor de Santa María del Marquesado, el retablo principal es de estilo neogótico estilo de moda durante el porfiriato —1876 – 1911— y que trajo a Oaxaca el Arzobispo Eulogio G. Gilow, sólo el estilo.

Esta hecho en madera de cedro en su mayor parte pero también tiene partes de madera de sabino y pino; la madera de cedro y de sabino se presta muy bien para la talla.

La madera se obtuvo de unos árboles que regaló la Sra. Concepción Ramírez Rivas de un rancho que tenía en Panzacola, Santa Rosa Panzacola; otras tablas de cedro las regaló un transportista de maíz a granel que las traía para detener el maíz. Me contó Dn. Gonzalo Cervantes que iba pasando y al verlas le ofreció al transportista darles un mejor uso si se las obsequiaba para el retablo; las tablas de cedro que faltaban se fueron comprando poco a poco.

La fecha en que fue colocado el retablo en su lugar para su consagración está anotada a lápiz en la parte de atrás, a la derecha del retablo según me explico el señor Cervantes y entendí que es con el retablo viendo hacía el frente o sea a la izquierda si viene uno entrando, sin que yo la haya podido encontrar.

El retablo consta de varios nichos con arcos ojivales y torrecillas terminadas en punta de aguja en donde resalta la imagen del Cristo crucificado; al pié de la cruz nace una parra tallada en madera de cedro chapeada en oro que abre sus ramas, hojas y racimos de uvas hacía los brazos de la cruz y termina en la cabeza; “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos” —Jn. 15, 5—, que es la característica del Señor de Santa María y que simbolizan la Sangre que renueva, mística y sacramentalmente, el sacrificio de Jesucristo en la Cruz; a ambos lados están las esculturas hechas en cedro de la Virgen y el apóstol Juan y falta la de María Magdalena. La mesa del altar hace juego con todo el conjunto.

El retablo lo hizo don Gonzalo Cervantes excelente carpintero oriundo del barrio de El Marquesado; hijo de Miguel Cervantes y de Isaura Aquino, nieto de José Cervantes, famoso fabricante de violines, guitarras y contrabajos que tenía como cliente al notable músico oaxaqueño Dn. Gabino García Pujol; había aprendido el oficio de carpinteros españoles que habían construido barcos y que trabajaban en el molino de trigo de don Teófilo Muro en la Calzada Madero, en el Marquesado, era un carpintero mecánico que hacía las tuberías de madera para el molino.

El retablo lo hizo por encargo del Padre Alfredo Montes Pacheco y lo adecuo a las medidas del altar en estilo neogótico que ha ido desapareciendo al irse renovando los retablos y que en la ciudad de Oaxaca todavía se puede admirar además de éste el de la Capilla de Belén en el templo de Guadalupe. La idea del padre Montes era que el Señor de Santa María estuviera en un espacio abierto y no limitado por un nicho.

Me contó Don Gonzalo que hizo muchos bocetos y no encontraba la idea hasta que se le reveló en un sueño la viña. “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos” (Jn 15, 5), es el símbolo y la figura, no sólo del Pueblo de Dios, sino de Jesús mismo. Él es la vid y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos. Él es la “vid verdadera” a la que los sarmientos están vitalmente unidos (cf. Jn 15, 1 ss.) y así quedó la vid como símbolo del Señor de Santa María de El Marquesado y como aportación original de Dn. Gonzalo Cervantes Aquino.

Hablé con él, con su hija Dolores y con su hijo Juan para conocer la historia de la construcción del retablo; me impresionó la lucidez de sus respuestas (tiene 95 años) y su risa al contarme una anécdota del Jueves de los Compadres.

También me dijo que durante casi dos años labró a mano un marco en madera de cedro para un cuadro de la Virgen de Guadalupe de .80 x 1.00 que donó a la Parroquia de Santa María de El Marquesado.

El Templo tiene una capilla, la Capilla de la Virgen de los Reyes que tiene como elementos de arte relevantes el retablo que tiene elementos neoclásicos, terminados en madera chapeada y un Santo Entierro que contiene un Cristo de un material muy ligero, cuyos brazos se pueden mover; el nicho hecho también por Dn. Gonzalo Cervantes tiene talladas rosas y grecas.

El púlpito, la reja que separaba el presbiterio del cuerpo del Templo dedicado a los fieles y la misa en latín se quitaron en 1965.

Ahora está integrada al conjunto del Templo la pilita del Marquesado a la que me referiré más adelante.

castilan.gerardo.castellanos@ gmail.com

Compartir