Huaxyacalli: Contraportada del libro de El Marquesado: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (12:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 24 de abril. El Cronista de la Ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán escribió en 2007 el prólogo de mi primer libro, Villa de Santa María Oaxaca también conocido como El Marquesado, esta parte corresponde a la contraportada:

“Para mi lo más relevante de Gerardo Castellanos Bolaños, es su manifiesto amor a la tierra que lo vio nacer: Santa María del Marquesado, lo cual se refleja en cada una de sus palabras, y el respeto que tiene por esa gente sencilla, industriosa, amante de lo nuestro, y por el pasado histórico de la que fuera comunidad independiente de la nueva Antequera hasta el 7 de diciembre de 1907, cuando el gobernador don Emilio Pimentel, decretó dejara de ser Ayuntamiento para convertirse en parte de la ciudad”.

“(. . .) Este es un libro elaborado con amor, lleno de recuerdos, añoranzas, y algunas lágrimas; sus páginas están escritas con la pluma del hombre que vivió intensamente su pasado, que se recreó con el aroma de las flores que crecían en las riberas del Atoyac, con el agua y gorjeo de los pajarillos que buscaban la miel de los frutos que colgaban entre la fronda de los árboles; que se llenó con el olor a madera con la cual jugó en aras de un mejor destino; del hombre que aun escucha el tañer de las campanas al amanecer o al caer la tarde; sea pues bienvenido su trabajo, porque con él da fortaleza a cualquiera que desee emprender las tareas que le correspondan para labrar con seguridad plena su porvenir”. Hasta aquí la contraportada.

RUBÉN VASCONCELOS BELTRÁN.

CRONISTA DE LA CIUDAD.

LAS HORQUETAS

A tres cuadras de mi casa ya estaba en el campo y rumbo al río crecían los huizaches —espinos— de los que se cortaba la horqueta, la amarrabas con alambre y para que la madera secara rápido, era metida en las brazas del comal y ya seca, uno mismo le ponía los hules y el cuerito. Las horquetas también se podían cortar de los guayabos del patio de tu casa, si se encontraba una rama adecuada; con ella ibas a cazar pájaros cuando llegaba la primavera: mitreños, el salta pared (pájaro carpintero), las chuparrosas (colibríes), palomas o lagartijas.

Al pájaro carpintero lo conocemos como salta pared; antiguamente en las paredes de adobe se paraba de forma vertical y picoteaba la uniones de adobe para sacar arañas; con las construcciones modernas de ladrillo, mezcla, fierro y cemento, el salta pared se durmió como veintidós años en el olvido. En una ocasión que fui a Juxtlahuaca con mi compadre Raúl Pérez Coronado —1980—, me asome por la ventana del hotelito y lo volví a ver, hasta ese momento reparé que hacía muchos años que lo había perdido. Los mitreños, el salta pared (pájaro carpintero) y las chuparrosas (colibrí) son pájaros que normalmente veíamos los habitantes del barrio.

COGER CHAPULINES, AZUCENAS, CARRETAS, BURROS, LAS TORTILLAS

A los terrenos con milpa y con alfalfa, a dos o tres cuadras de la casa, iba toda la familia a coger chapulines en bules y en envases de vidrio, no se agarraban los que estaban en el chamizo porque amargaban, y ya de vuelta, en la casa, veías como los preparaban y nos los comíamos en tacos de tortillas calientitas.

En las faldas del cerro de El Fortín, iba con mis hermanos a cortar azucenas y la competencia era ver quién cortaba más, de regreso las ponía mi madre en el altar doméstico y toda la casa quedaba inundada por su exquisito aroma.

Cuando pasaba don Chico con su carreta vacía, o el burro sin carga, dejaba que te subieras de “mosca”, al ir por las tortillas, calientitas, la señora que hacía te permitía atizar el comal con cañuela; veías cómo empezaba a sudar y a rechinar mientras comenzaba a arder; también cuándo uno iba a traer la leche podía cómo ordeñaban a las vacas que producían leche “sin bautizar”.

NANACATES

Hasta hace poco (1950–1960) en las faldas del cerro de El Fortín se veían conejos, liebres, coyotes y chapulines; en temporada de lluvias había azucenas y nanacates, yo iba a recoger nanacates con mi abuela, es el hongo chiquito de los de María Sabina, mamá Bricia lo reconocía muy bien y los comíamos sin alucinaciones, en amarillo.

LOS CUENTOS DE LOS VIERNES

Mi abuelo, Arnulfo Bolaños Montés, de lunes a viernes fabricaba huaraches y les daba su acabado final desvelándose los viernes; ya terminados los llevaba a vender los sábados. Con tal de que me contara cuentos me desvelaba con él y así conocí a la señora zorra, al señor conejo, al lobo, al príncipe que era convertido en sapo, a los compadres. Él sembró en mí el amor por el cuento, era un narrador extraordinario, con una memoria asombrosa y a los 102 años con sus facultades físicas y mentales completas. En premio adicional a los cuentos me invitaba a cenar los sábado, y si se le pasaba invitarme, me hacía el aparecido; mamá Bricia preparaba carnita frita riquísima, bisteces de res con papas o queso fresco envuelto en papel de estraza, asado en las brasas, mi abuela tenía una mano santa, lo que hiciera, con lo que tuviera, le salía riquísimo.

castilan.gerardo.castellanos@ gmail.com

Compartir