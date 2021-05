Huaxyacalli: A la vista de la muralla: Gerardo Felipe Castellanos Bolaños (13:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

Oaxaca de Juárez, 1 de mayo. Este es un tema histórico que comparto en la Internet a través de ADN Sureste y se refiere a Villa Alta que en mije es HUOTAC-HUIM, que significa a la vista de la muralla y da título a este ensayo.

Se trata de san Ildefonso Villa Alta y el objetivo es dar a conocer su historia a través del extraordinario libro: Datos para la Historia de Villa Alta, fruto del esfuerzo y dedicación del compilador Abraham Luna Sandoval, oriundo de esta Villa que cuenta que fue su padre quien lo inspiró para escribir y dar a conocer la historia de Villa Alta para que sirva de guía a otras generaciones de investigadores.

“Como villalteco tenía la obligación de saber y conocer la historia de mi pueblo, si no en su totalidad, sí sus generalidades y además dar a conocer esta historia a mis conciudadanos.”

Es mencionada, como “San Alyfonso de los zapotecos” por Bernal Díaz del Castillo.

Esta palabra: Alyfonso, no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, RAE.; se refiere a Villa Alta y es citada por Luna Sandoval en la introducción de su libro.

A mi me gusta esta forma arcaica de expresarse, sin criticar ni detenerse a pensar si era correcto o si era antiguo; se refiere al mismo lugar de esta historia escrita por Luna Sandoval.

Lo trascendente para los oaxaqueños bien nacidos es la evidencia documental de la fundación de Oaxaca, Gay, José Antonio, 1982, p. 154: “Así, ninguno casi recuerda que en este año de 1526, por cédula del 14 de septiembre del emperador Carlos V, refrendada por su secretario Francisco de los Cobos y rubricada por el presidente del Consejo de Indias, Obispo de Osma, por los obispos de Ciudad Rodrigo y de Canarias y `por el Lic. Beltrán, se mandaban repartir los solares a los conquistadores y demás personas que quisiesen ser vecinos de Oaxaca, que sólo tuvo en este diploma el título de Villa, advirtiéndose en la misma cédula, que de preferencia se designasen los lugares más cómodos para los templos que se hubiesen de edificar, así de regulares como del clero secular. Otro tanto sucede con la villas españolas de San Ildefonso y de Nejapan, de cuya fundación apenas queda memoria.”

Dejo la palabra al autor de Datos para la Historia de Villa Alta, fruto del esfuerzo y dedicación del compilador Abraham Luna Sandoval y será él mismo quién nos vaya ilustrando con el resultado de su investigación

El libro es rico en datos documentados durante más de veinte años por el Profesor Abraham Luna Sandoval.

La esencia del libro, como dejé asentado arriba, es dar a conocer Villa Alta y este día comparto con ustedes los datos históricos de dicha Villa.

Fundación “un día de San Ildefonso [de Toledo, 23 de enero] por esta razón patrón del pueblo, enarboló en la plaza el estandarte real, y elevando el escudo de sus armas, hizo que los indios de varias naciones allí reunidas, zapotecos, serranos, mixes, chinantecos y guatinicamanes, presentaran obediencia a los reyes católicos y se redujesen al gremio de la Iglesia.” Gay, op. cit. p.159.

“En lengua mixe a esta villa se le conoce como HUOTAC-HUIM, que significa a la vista de la muralla. En lengua zapoteca es: LA CI WIZE, que significa llano de los guayabines.”

“Martínez Gracida y Cayetano Esteva nos dicen que fue Don Francisco Cortés y Murray quien le dio el nombre de Villa Alta para distinguirla de otra villa fundada en la provincia de Huxpaltepec, Villa Baja, que posiblemente se trate de Playa Vicente Veracruz u otro Pueblo que desapareció.”

Luna Sandoval buscando datos estudio a Bernal Díaz del Castillo, al Padre Burgoa y cuenta que “por varios años siguió buscando datos en obras antiguos de diferentes autores, así como obras de investigadores contemporáneos, y en revistas y periódicos antiguos y actuales; además, inicié el ordenamiento de los datos que obtenía en forma cronológica para poder interpretarlos; no fue fácil, pero era la forma que me había impuesto para este trabajo. Además, esta investigación me sirvió para ir formando un acervo bibliográfico de aproximadamente unos tres mil libros, folletos, revistas y enciclopedias, material que he puesto a disposición de la sociedad de mi pueblo.”

Es un ejemplo de amor por la tierra que lo vio nacer y que se impuso conocer primero para escribir sobre el resultado de sus investigaciones y que afortunadamente nos da a conocer a través de su libro.

Bienvenido Abraham, bienvenida la historia de Villa Alta que sea para bien y sin duda será la base para futuras investigaciones.

