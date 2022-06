HSBC suspenderá sus servicios este fin de semana, toma previsiones (15:08 h)

A través de un correo a sus usuarios, HSBC informó a su clientes que durante el fin de semana suspenderá sus servicios en cajeros y compras en línea por el mantenimiento en sus servidores.

En el texto, el banco señala:

«El domingo 12 de junio de 1:30 am a 4:30 am daremos mantenimiento a nuestros servidores. Durante ese periodo no podrás hacer uso de cajeros automáticos o compras en comercios o en línea con tu tarjeta».

Por lo anterior, recomendó a sus tarjeta habientes a planear sus retiros.

24 Horas