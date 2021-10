“Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú, puede ser cualquiera que le estorbe al presidente”: Anaya (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Ricardo Anaya señala en el cuarto y último video de la serie anunciada, que quedó “demostrado que las acusaciones en mi contra son absurdas y completamente falsas”.

“Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, demostré que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí; demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo”, resume Anaya los tres videos anteriores.

Y acusa: “En esta transformación de cuarta se persigue a científicos, pero no a narcotraficantes; se libera al hijo de El Chapo Guzmán, pero se condena a jueces o magistrados que hacen su trabajo. Los hermanos de López Obrador están grabados recibiendo dinero, y el presidente los protege. Y aunque todas las pruebas lo contradicen, López Obrador ya decidió que yo soy culpable, 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. Ya hasta lo escribió en su libro. En su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado, ya es cosa juzgada y condenada”.

Anaya también acusa la actuación parcial e ilegal de la FGR, y da a conocer que tras la evidencia de las inconsistencias en el caso Lozoya, ahora la Fiscalía decidió recurrir al refrito de las acusaciones de 2018: “como ya se les cayó el teatrito en mi contra, ahora quieren usar el viejo truco del refrito… ya se ordenó volver a abrir todo el expediente, con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018”. Recuerda Anaya que ese caso ya fue cerrado, “pero a esta Fiscalía tramposa, que en todo obedece a López Obrador… le vale gorro lo que diga la Constitución”.

Frente a la evidencia de una persecución política ordenada desde Palacio Nacional, Anaya responde al presidente: “Ya te perdimos, Andrés Manuel. Me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro, conmigo te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope”.

“No tengan ninguna duda de que la verdad va a triunfar. Las mentiras de López Obrador y sus secuaces quedarán sepultadas, se tendrán que tragar sus palabras y la justicia volverá a ocupar el lugar que le corresponde”, afirma enfático.

Anaya alerta sobre el peligro que hoy corre México, de que la justicia sea usada para satisfacer venganzas e intereses personales. “Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú, puede ser cualquiera que le estorbe al presidente. Así es como los dictadores, poco a poco, erosionan una democracia, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no queda nada de ella”.

Finalmente, hace un llamado: “No protestes por mí. Protesta por ti. Protesta por tus hijos. Protesta por nuestra democracia. Protesta con todas tus fuerzas y que viva México, porque todavía hay esperanza”.

