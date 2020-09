Hoy, recordamos a Mario Benedetti (20:03 h)

Este lunes 14 de septiembre se celebra el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, escritor uruguayo fallecido. en 2009. Esta puede ser una buena excusa para leer (o releer) sus poemas.

Síndrome

Todavía tengo casi todos mis dientes

casi todos mis cabellos y poquísimas canas

puedo hacer y deshacer el amor

trepar una escalera de dos en dos

y correr cuarenta metros detrás del ómnibus

o sea que no debería sentirme viejo

pero el grave problema es que antes

no me fijaba en estos detalles.

