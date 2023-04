Hoy es Día Mundial del Autismo… (14:00 h)

Santoral: Francisco, Ofelia

Día Mundial del Autismo

Día Mundial del Libro Infantil

742 Nace Carlomagno, rey de los francos (768-814) y emperador de los romanos (800-814). Establece su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental.

1618 Nace el matemático italiano, Francesco María Grimaldi, quien descubrió la propagación no rectilínea de la luz (fenómeno de difracción).

1725 Nace en Venecia Giacomo Casanova, aventurero italiano. Será, entre otros oficios, secretario, soldado veneciano, predicador, alquimista, violinista, jugador, director de loterías y espía.

1787 Muere en Bolonia, Italia, el jesuita Francisco Javier Clavijero. Escribió varios libros, entre ellos, “Historia Antigua de México”, hecha en el destierro.

1792 El Congreso de los Estados Unidos aprueba “The Coinage Act” mediante la que se establece el dólar de plata como unidad monetaria.

1805 Nacimiento de Hans Christian Andersen, autor de cuentos para niños.

1834 Nace el escultor francés Frédéric-Auguste Bartholdi, también conocido por el sobrenombre de Amilcar Hasenfratz. Famoso por ser el autor de la célebre Estatua de la Libertad, situada en la entrada del puerto de Nueva York.

1840 Nace Émile Zola, escritor francés, considerado como el padre y el mayor representante del naturalismo.

1844 Se inaugura la Biblioteca Nacional de México.

1848 Nace el poeta, periodista, polígrafo e historiador mexicano Francisco Sosa. Colaborador de diversos periódicos y autor de obras como “El Episcopado mexicano”, “Los contemporáneos” y “Biografías de mexicanos distinguidos”.

1867 Aniversario de la Toma de Puebla por las tropas republicanas de Porfirio Díaz que combatían contra el Imperio de Maximiliano.

1872 Muere Samuel Finley Breese Morse, dibujante, pintor e investigador, inventor del telégrafo eléctrico.

1875 Nace Walter Chrysler fundador de la empresa automotriz que lleva su nombre.

1890 Nace Juan de Dios Bátiz Paredes revolucionario, ingeniero militar, luchador social por la generación de una educación pública, gobernador interino del Estado de Sinaloa y fundador y padre del Instituto Politécnico Nacional.

1909 Se inaugura el Mercado Juárez de la ciudad de Monterrey. Acudió al evento el entonces gobernador del estado, Gral. Bernardo Reyes; el alcalde de Monterrey, Pedro C. Martínez, así como otros funcionarios públicos estatales y municipales.

1914 Nace Sir Alec Guinness fue un actor británico de cine, teatro y televisión.

1914 Las fuerzas de la División del Norte, al mando de Francisco Villa, triunfan en Torreón, ciudad defendida por tropas huertistas, luego de dos semanas de intensos combate

1922 Inicia la publicación en Monterrey del periódico “El Sol”.

1935 El físico británico, Sir Watson Watt patenta el radar, dispositivo para localizar y determinar la distancia de objetos como barcos o aviones.

1947 Nace la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio.

1982 Comienza la Guerra de las Malvinas, entre Argentina y el Reino Unido.

1987 La empresa IBM lanza su segunda generación de ordenadores personales (PC), el Personal System/2 o PS/2.

2005 Muere Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica de 1978 a 2005. Primer pontífice no italiano. Conocido como “El Papa peregrino”.

2017 Muere Alma Delia Fuentes, actriz de la ‘Época de Oro’ del cine mexicano, que terminó como indigente.

