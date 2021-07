‘Hoy Era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México’: las declaraciones de Paola Espinosa (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. Paola Espinosa lamentó la pérdida del podio en clavados de los Juegos Olímpicos de Tokio tras la participación de Carolina Mendoza y Dolores Hernández.

Mendoza y Hernández finalizaron en cuarto lugar en trampolín de tres metros sincronizados, con una puntuación de 275.10, muy lejos del oro obtenido por las chinas Tingmao Shi y Han Wang, quienes se hicieron con 326.40 puntos.

Al conocer el resultado Paola Espinosa opinó en Twitter que de haber obtenido el pase a los Juegos Olímpicos, junto a su compañera Melany Hernández, sí hubiera ganado alguna medalla.

“Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio… les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, expresó.

En un segundo tuit la medallista deseó éxito a los clavadistas mexicanos que faltan por competir.

Ante la polémica que generó su opinión sobre el desempeño de Carolina Mendoza y Dolores Hernández, Espinosa aseguró que “no es nada contra las atletas” y aclaró que la crítica es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron.

Tras darse a conocer a las clavadistas que participarían en Tokio 2020 la doble medallista olímpica en saltos Paola Espinosa acusó que no fue seleccionada por castigo de Ana Guevara, debido a que se negó a subir una carta a sus redes sociales en apoyo a las autoridades deportivas mexicanas.

Dijo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por la exmedallista olímpica Ana Guevara, le pidió que subiera a su cuenta personal de redes sociales una carta en la que pidiera la no desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), un fideicomiso que fue señalado por incentivar la corrupción.

La saltadora alegó que no podía subir la misiva apoyando el tema pues era algo que tenía que arreglar la Conade, aclarar los desvíos de dichos recursos para los deportistas y que se sepa dónde está el dinero perdido.

Sin embargo, la Conade sustentó la no clasificación de Espinosa y Hernández en que ambas quedaron en el último lugar del Control Técnico que la Federación de Natación (FMN) organizó del 11 al 14 de junio para evaluar la forma física de los clavadistas.

A pesar de ello, Paola afirmó que habló con Guevara hace un año y la líder de la Conade le aseguró que se le respetaría la plaza que ganó en 2019.

“Fui a buscar a Ana Gabriela Guevara y le dije: ‘Hablando contigo de frente me dijiste que esa plaza era mía, quiero saber por qué no se ha hecho oficial’. Ella me dijo: ‘Es tuya la plaza, claro que es tuya y la vamos a defender, pero la Federación tiene que avalar esta plaza’”, expresó.

Información de Milenio y EFE/Vía:https://lopezdoriga.com/Foto de @PaolaEspinosaOficial

