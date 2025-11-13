Hospitalizan de emergencia a “La Güereja” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. La mañana de este miércoles, cientos de televidentes quedaron sorprendidos tras confirmarse la hospitalización de emergencia de la querida actriz y comediante, María Elena Saldaña, conocida popularmente como “La Güereja“. La noticia, que causó gran preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística, fue revelada durante la transmisión en vivo del programa matutino “Hoy”.

La actriz veracruzana, ícono de la comedia en México con exitosos programas como Cero en Conducta o La Güereja y algo más, fue ingresada a un centro hospitalario tras sufrir una nueva caída mientras se encontraba en el set de grabación de la serie Más vale sola.

Este incidente se suma a una racha de percances que ha mantenido a la comediante en el ojo público. Hace tan solo unos días, Saldaña había generado inquietud tras sufrir una caída durante una sesión de fotos junto a la conductora Cecilia Galliano. Lamentablemente, el accidente de este miércoles en el set de Televisa fue más serio.

Según detalló el programa Hoy, la caída se produjo cuando la actriz se resbaló con una alfombra en el lugar de filmación. Inmediatamente después del suceso, fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La principal razón para la hospitalización y los estudios de emergencia fue un fuerte dolor de cabeza que presentaba la comediante tras el golpe. Hasta el momento, el estado de salud de María Elena Saldaña se mantiene bajo estricta reserva. Los médicos están realizando los estudios pertinentes para descartar cualquier lesión de gravedad y determinar la magnitud del impacto que la caída pudo haberle provocado.

La falta de información actualizada por parte de familiares o representantes ha incrementado la incertidumbre. El último rastro público de la actriz en redes sociales es una historia compartida que data de hace 23 horas, lo que subraya el hermetismo en torno a su situación actual.

La comunidad artística y el público en general esperan con ansias un parte médico oficial que brinde tranquilidad sobre la salud de una de las figuras más emblemáticas y queridas de la comedia mexicana.

