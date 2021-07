Hospitalizan al actor Alfonso Obregón Inclán, la voz de Shrek (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de julio. El famoso actor de doblaje, Alfonso Obregón Inclán, conocido por dar vida a Shrek, Bugs Bunny y a la princesa Grumosa en Hora de Aventura, por mencionar algunos, fue hospitalizado de emergencia el martes 13 por la noche, luego de haber sufrido un infarto.

A través de su cuenta de Facebook, el actor mexicano dio a conocer la noticia de una forma humorística, característica de él, puesto que aseguró que al llegar al nosocomio le pidieron que hablase como el legendario ogro del pantano.

”Llegar al hospital con un infarto y que te digan: ‘Háblenos como Shrek’ no tiene …. Perdónenme pero no voy a contestar en un rato”, reveló previo a darse a conocer que su estado de salud no era el mejor.

En una siguiente publicación, la pareja y familia del mexicano de 60 años de edad, reveló que se le practicó una intervención quirúrgica de emergencia, pero que estaba en proceso de recuperación, tras haberse realizado varios estudios médicos.

“Anoche lo intervinieron y salió bien, falta una coronaria por intervenir así que debe guardar reposo y estar tranquilo. Por lo pronto su estado de salud es delicado, pasó lo grave y está fuera de peligro”, comentó la familia.

Posteriormente Alfonso Obregón Inclán, también reconocido por doblar la voz de Kakashi Hatake de la serie Naruto, escribió una publicación en la que avisó a sus alumnos de que no podría dar clases por las siguientes semanas para seguir en supervisión médica, dentro del nosocomio.

”Chicas, chicos, no podré dar clases ni está semana ni la que sigue pero estoy bien; internado con sondas y con aparatos, pero bien”, informó.

Cabe destacar que Alfonso Obregón Inclán, quien tiene 30 años de experiencia en el mundo del doblaje y a actuación, también prestó su voz para dar vida a Bugs Bunny en la película de ‘Space Jam: una nueva era’, luego de bar dejado de doblar al particular conejo por diez años.

Además, Obregón Inclán es reconocido por traducir a grandes actores como Woody Allen, Mike Myers y Chris Rock, por mencionar algunos.

