Hospitalizan a Francis Ford Coppola: ¿Qué le pasó al director de ‘El Padrino’? (17:45 h)

Italia, 5 de agosto. Francis Ford Coppola, reconocido director del clásico del cine ‘El Padrino’, está hospitalizado en Roma desde el lunes para realizarse una intervención cardíaca programada, reportan medios locales.

De acuerdo con el periódico Corriere Roma, previo a realizarle la intervención, los médicos le detectaron al hombre de 86 años una “una leve arritmia cardíaca”, razón por la que se mantiene bajo observación.

Apenas el pasado domingo, el cineasta Francis Ford Coppola se encontraba en Portland, Estados Unidos, pero viajó hacia Italia horas después con el objetivo de llevar a cabo la intervención. Incluso, reportan que subió una historia desde uno de los aeropuertos que utilizó.

Francis Ford Coppola y su conexión con Italia, donde quiere rodar su nueva película

El cinco veces ganador del Oscar estuvo en Italia a mediados de junio como parte del Magna Graecia Film Festival para presentar su película Megalopolis, la cual no ha tenido buena recepción por parte de la crítica ni del público tras su estreno en 2024 en Estados Unidos pese a los 120 millones de dólares que fueron invertidos en su producción.

De acuerdo con el portal italiano, el premiado director del clásico del cine gángster ‘El Padrino’ ha visitado frecuentemente Italia en los últimos meses e, incluso, está buscando locaciones para rodar una película en el país este mismo otoño.

Coppola, de ascendencia italiana por su abuelo Agostino, dijo el pasado junio en un encuentro con estudiantes: “Los jóvenes me dicen que el mundo es un desastre, pero yo respondo que no hay ningún problema que el ser humano no pueda resolver. Debemos construir un nuevo gran futuro, y hacerlo juntos por el bien de nuestros hijos. Y esta noche, vamos a dar un salto al futuro”.

Anteriormente, el director criticó las películas de superhéroes, especialmente de Marvel: “Antes solía haber películas de estudios. Ahora hay películas de Marvel. ¿Y qué es una película de Marvel? Una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra y otra vez pero se ven diferentes”.

Además de El Padrino y sus dos secuelas, Coppola es reconocido por películas como Apocalipsis (1979) y La conversación (1974). El director y productor cuenta con 14 nominaciones a los Oscar a lo largo de su carrera. El primer premio de la Academia llegó por la película Patton (1970) de Franklin J. Schaffner, donde fue escritor. Su segunda estatuilla también llegó como guionista, gracias a la primera entrega de El Padrino.

Sin embargo, su obra más laureada fue la secuela del clásico de gángasters. El Padrino II le dio los reconocimientos por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado en los Premios Oscar de 1975.

De los más recientes proyectos de Coppola, fue productor ejecutivo de Brother Verses Brother (2025) de Ari Gold. Funge el mismo sitio en la película Thank You, Mr. Brown de Andy Schwartz. Hasta el momento, no se saben mayores detalles sobre la película que quiere filmar en este mismo año.

El Financiero

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir