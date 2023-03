Horóscopos de la semana del 27 al 30 de marzo, según Mhoni Vidente (21:37 h)

En el horóscopo de la intuición, tu palabra es “coraje”, por lo que deberás controlar tu carácter y tus impulsos de ira hacia los demás. Definitivamente, para este signo lo destinado para su futuro es ser una persona reconocida que logre muchos éxitos económicos y, sobre todo, que las personas que estén a su lado lo vean como un Dios que todo lo puede; siempre tiene la solución. El signo Aries tiene que ser más consciente para lograr su futuro y no caer en falsas esperanzas de vida, es decir, fantasías. Serán días de empezar una rutina de ejercicio y cambiar de alimentación. Harás trámites de asuntos legales, recibirás la invitación para salir con un amor nuevo del signo de tierra. Tu día de la semana será el jueves, tus números mágicos 06 y 77, tu color el amarillo fuerte. Cuidado con tus amistades, solo buscan un interés económico.

Tu palabra es “acción”, según el horóscopo de la intuición, por lo que es momento de actuar y dejar las indecisiones a un lado. Avanza con confianza, pues lograrás tus sueños inmediatos. Sin duda, para este signo lo más importante en la vida es lo material, es decir, al llegar a una edad madura, tener mucha solvencia para decirles a los demás “miren, logré lo que tanto deseaba”. El signo Tauro siempre busca tener un negocio propio y un trabajo de director en alguna empresa, nunca se va limitar por nada y nadie para lograr lo que desea, es decir, será egoísta y, sobre todo, controlador. Cuidado con el amor, traición en puerta. En el trabajo, habrá juntas y movimientos de proyectos que posiblemente te favorecerán. Tu día de la semana será el lunes, tus números 05 y 17. Tu color de la suerte es el rojo intenso.

Según el horóscopo de la intuición, tu palabra es “recibir”, por lo que deberás abrirte a la buena suerte en tu vida y dejar atrás el sabotearte a ti mismo, confía que mereces abundancia y prosperidad. Los Géminis son un signo completamente político y siempre con la mentalidad de ayudar a los demás. Para Géminis, su misión es ser auténtico y que todos los que lo rodean puedan admirar su talento. Es muy importante pensar antes de actuar, a veces el impulso del signo lo lleva a estar en problemas por su demasiada rapidez para solucionarlo. Vendrán días de entrega total a tu trabajo y ambiente de estudios universitarios. Cuídate de problemas de ansiedad y en tu salud sé más cuidadoso. Ya no busques a ese amor que se fue, es mejor dejar que el pasado quede atrás. Tu día mágico será el miércoles, tus números 11 y 34, tu color el verde fuerte.

“Sanar el alma”, es lo que dice tu horóscopo de la intuición, sé fiel a tu sendero de vida y propósitos, que nada ni nadie te haga salir de tu camino de éxito. Sana tu corazón y aprende de los fracasos. El signo Cáncer para su futuro siempre se visualizará con una familia y con estabilidad sentimental, por eso casi siempre intenta salvar el amor de pareja. Tomarás la decisión de quedarte en lugar que estás o te irás a otra parte, es el momento de cambios radicales para poder crecer como persona y no quedarse estancado con las mismas situaciones. En lo sentimental, es primordial que sepas que no eres ni el padre ni la madre de tu pareja, busca una relación más estable en tu vida. Vendrá una sorpresa económica con los números 09 y 15. Tu día de la semana es el jueves y tus colores amarillo y azul.

El horóscopo de la intuición indica que tu palabra es “milagros”, la cual significa que estás en el camino correcto del éxito y obtener lo que tanto deseas, vendrá a ti. La misión para este signo de fuego es dejar una huella importante por el paso en este mundo, por eso se concentrará en todo lo que pueda para estar muy desenvuelto con la humanidad como un gran líder o empresario. Le encantará que reconozcan su labor y así se sentirá complacido con talento, soberbia y, a la vez, carisma; eso le ayudará para abrir todas las puertas que necesita y estar en la cima de la sociedad. Si estás en proceso de divorcio, trata de llegar a un acuerdo para solucionarlo de la mejor manera. No dejes de estudiar, tu signo es muy inteligente. Tu día de la suerte será el viernes, tus números 07 y 23, tus colores azul y morado fuerte.

Tu palabra es “poder del amor”, de acuerdo con el horóscopo de la intuición, por lo que este signo no tendrá límites y el poder interior del amor será elevado al máximo en estos días y vendrá la pareja ideal para vivir en felicidad. Recuerda que el peor sentimiento que puedes guardar es el rencor. La misión para este signo de tierra es realizarse como un buen administrador de la familia y ver que su vida esté llena de satisfacciones propias. Con respecto a la familia, para Virgo esto es primordial en su vida y su futuro, es decir, será muy buen hijo y buen padre, pero malo en cuestión de pareja. Mantén tus sentidos alerta para que no te hagan ningún daño, serán días de éxito en tu trabajo. Tus números de la suerte son 19 y 50, tu mejor día el lunes, tus colores mágicos rojo y amarillo.

En el horóscopo de la intuición, obtuviste la palabra “reinventarse”, por lo que sin duda es la mejor opción para que tu signo cree una nueva realidad y saque lo mejor de ti. Tu misión es ser completamente feliz como formar una familia, tener un mejor trabajo y siempre buscar el éxito en lo que te propongas, pero uno pone y Dios dispone, así que ten cautela sobre tus planes. Al signo Libra le falta madurez para enfrentar los problemas, aunque tendrá una vida estable en lo económico porque siempre sabe guardar dinero para sus imprevistos. Harás trámites de pagos de tarjeta, recibirás un dinero extra por una comisión. Ten calma, en tu ambiente laboral se va solucionar todo. Tu mejor día será el martes, tus números 03 y 22, tus colores blanco y rojo. No dudes en jugar a la lotería, habrá buenas oportunidades.

La palabra “magia” te salió en el horóscopo de la intuición, es decir, deberás pedir un deseo que será cumplido casi de inmediato. Cualquier ritual que quieras realizar se podrá hacer sin ningún problema y, sobre todo, cree en los milagros, pues llegarán a tu vida. Tu mayor misión es ser alguien en quien toda la sociedad se pueda sostener, es decir, ser un gran líder social. Al signo Escorpión le gustará que lo recuerden como una gran persona que se quitó el pan de la boca para dárselo a los demás, por eso son líderes políticos, pero tiene un gran problema cuando su deseo sexual es tan fuerte que pueden echar a perder todo lo que habían logrado. Escorpión deberá tratar de no perderse en los vicios de la vida. Tu día mágico será el miércoles, tus números 13 y 40, tus colores azul y rojo.

En el horóscopo de la intuición te salió la palabra “intención” y pide que seas claro y decidido con lo que deseas para tu futuro. Deja las indecisiones atrás y sé persistente en tus compromisos de éxitos. Enfócate en lo que realmente quieres en tu vida, para este signo de fuego lo más importante es siempre buscar que todos los que lo rodean hablen bien o mal. Buscarás por todos los medios el dinero suficiente para presumir tu éxito, también estarás viviendo en lugares diferentes del mundo para así esparcir el talento que tienes. El signo Sagitario dejará una gran huella en la humanidad. Ten cuidado con tu salud, no la descuides, es lo más importante en tu vida. Llegará un nuevo signo de aire que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 06 y 77, tus colores verde y naranja. Tu día mágico el jueves

La palabra “prosperidad” está de tu lado, según el horóscopo de la intuición. Deberás administrar mejor tus finanzas y saber ahorrar para un futuro. Estás en el camino correcto para lograr lo que tanto deseás en la vida, es tu año. La misión en este mundo para este signo es buscar un estilo de vida de ambición. Acumulará mucho poder y dinero, por eso los Capricornio son grandes empresarios y les gusta hacer cambiar el destino de la humanidad con sus ideas y proyectos. Buscarán una familia estable para tapar las apariencias de la sociedad, pero buscarán satisfacer todos sus deseos sexuales y de diversión. Cuídate de problemas de salud, arreglarás asuntos legales a tu favor. Tus números de la suerte son 21 y 30, tus colores son amarillo y rojo fuerte. Tu día de la semana será el martes, arriesgate a jugar.

En el horóscopo de la intuición, tu palabra es “fortaleza”, todos los desafíos que enfrentas te harán más fuerte y podrás llevar a cabo una vida mejor. Recuerda que solo Dios le pone pruebas fuertes a quien las puede sobrellevar y tu signo está hecho para eso y más. Eres el mejor vendedor y acumular riqueza se te dará, siempre estará primero tu bienestar económico. Su vida material lleva a los Acuario constantemente a tener periodos de soledad y depresiones, por eso se les recomienda buscar una equidad entre lo espiritual y las pertenencias. También, buscan ser buenos padres, pero son malos en cuestión de pareja sentimental, cuidado con dos amores, se pueden juntar. Sabrás de una enfermedad familiar, tu día mágico será el lunes, tus colores azul y blanco y tus números 07 y 15.

La palabra “fluir” te salió en tu horóscopo de la intuición, por lo que deberás liberar lo que no se pueda dar y aprender a soltar, te ayudará a estar mejor en tu salud mental y física. Deberás aumentar tus expectativas y tener un potencial ilimitado de progreso, pues tienes una gran calidad para servir y ayudar a los demás, deja en este mundo una huella fuerte en todo lo que realices. Al signo Piscis casi no le gusta acumular riqueza, mientras viva bien y con sus seres queridos, será suficiente. Son grandes defensores de los débiles, no les gustan las injusticias. Pronto vendrá un amor muy compatible a tu vida. Te llegará una oportunidad de cambio de trabajo con mejor sueldo. Saldrás de vacaciones con tu familia en Semana Santa, tu día mágico será el jueves, tus números 08 y 66, tus colores azul y verde fuerte.

