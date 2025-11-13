Horarios y canales de la Semana 11 de la NFL 2025 (20:30 h)

Estados Unidos, 12 de noviembre. El calendario ya consumió 10 semanas de una NFL que olvidó las jerarquías. Las viejas certezas se disolvieron en una temporada que ha recompensado la resiliencia y castigado la arrogancia. Equipos que hace un año parecían proyectos en reconstrucción hoy respiran en la cima, mientras potencias de la última década miran la clasificación con un aire de desconcierto.

Los Patriots de Nueva Inglaterra regresaron a la conversación grande. No por nostalgia, sino por consistencia. Están en lo más alto de la AFC Este en noviembre por primera vez desde los tiempos en que Tom Brady lanzaba misiles a Rob Gronkowski y Bill Belichick no tenía que justificar derrotas universitarias.

El caos no se limita a Foxborough. En la AFC Sur, los Colts redescubrieron su pulso competitivo. Jonathan Taylor volvió a correr con la misma furia de su temporada de novato y su nombre ya suena en conversaciones de MVP. Lidera la liga en yardas combinadas y touchdowns, y si mantiene el ritmo se unirá a Marshall Faulk y Priest Holmes.

En el Oeste, los Broncos respiran aire de altura en más de un sentido. Sean Payton logró disciplinar a un equipo que vivía al borde del colapso y hoy comparte el mejor récord de la liga con Nueva Inglaterra e Indianápolis.

El mismo escenario parece haberse invertido para Kansas City. Los Chiefs, dueños de la AFC Oeste durante casi una década, viven una temporada que desafía todo lo que su dinastía representaba. Patrick Mahomes sigue siendo brillante, pero sus pases flotan en un aire distinto.

La NFC también ofrece su cuota de vértigo. Rams y Seahawks comparten la cima del Oeste con récords idénticos. Matthew Stafford lidera la liga en pases de touchdown y se perfila para una campaña de 40 anotaciones, una cifra que solo Brady y Rodgers alcanzaron tres veces. En Seattle, la historia tiene otro tono. Jaxon Smith-Njigba, un receptor que apenas debutó hace un año, está en ritmo de alcanzar las 1,900 yardas, un número reservado para mitos como Calvin Johnson y Cooper Kupp. La generación Z también corre rutas perfectas.

