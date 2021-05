Hombre se hace viral tras exhibir en VIDEO violencia de su expareja: “Miren cómo me pega” (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. En los últimos años ha sido cada vez más evidente la violencia de pareja; sin embargo, con el objetivo de poner fin a las agresiones también más personas han decidido alzar la voz. Tal es el caso de un hombre quien exhibió públicamente a su expareja, justo en el momento en que ésta lo golpea en reiteradas ocasiones.

Por medio de un video difundido en redes sociales, se ha podido presenciar el instante en que un sujeto vestido con una camisa roja con franjas negras fue víctima de violencia física por parte de una mujer, quien aparecía con una blusa color rosa.

Aunque el hombre declaró que su expareja tiene una orden de restricción por su comportamiento violento, a ésta poco le importó y decidió visitarlo en su domicilio para agredirlo.

Los actos siguieron aún cuando la fémina estaba siendo grabada y pese a que la víctima le pedía en reiteradas ocasiones que se retirara del lugar.

“Me sigue pegando, tenía una orden de alejamiento, yo no le he pegado, miren cómo me pega. Miren cómo me pega, miren cómo me pega”, expresó el hombre.