Hombre muere aplastado por una plataforma en Juchitán (11:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 8 de octubre. Un hombre en situación de calle perdió la vida la madrugada de este miércoles, luego de ser aplastado por una plataforma de carga sobre la carretera federal Juchitán–La Ventosa, a la altura de una gasolinera.

De acuerdo con versiones preliminares, el sujeto se habría resguardado de la lluvia debajo del vehículo pesado mientras este se encontraba estacionado.

Al arrancar la unidad, el conductor no notó su presencia, lo que provocó el fatal desenlace.

El cuerpo quedó debajo de la plataforma, generando la movilización de elementos de seguridad pública, quienes acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente. Personal de la fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

