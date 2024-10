Hombre armado es detenido cerca de un mitin de Trump en California; causa alarma (19:44 h)

Estados Unidos, 13 de octubre. El hombre logró pasar un límite de seguridad exterior y fue detenido en un perímetro interior patrullado por el departamento del sheriff, dijo Bianco. Otro puesto de control de seguridad más cercano al lugar de la manifestación estaba a cargo del Servicio Secreto.

Un hombre de Nevada que portaba una escopeta, una pistola cargada, municiones y varios pasaportes falsos en su vehículo fue arrestado en un puesto de control de seguridad afuera del mitin de Donald Trump el sábado por la noche en el desierto del sur de California, informaron las autoridades. Fue liberado el mismo día tras pagar una fianza de cinco mil dólares.

El sospechoso, un residente de Las Vegas de 49 años, conducía una camioneta SUV negra no registrada con una matrícula “casera” que fue detenida por los agentes asignados a la manifestación en Coachella, al este de Los Ángeles, dijo el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, en una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

El conductor afirmó ser periodista, pero no estaba claro si tenía las credenciales adecuadas. Los agentes notaron que el interior del vehículo estaba “desordenado” y durante la búsqueda descubrieron armas y municiones, junto con varios pasaportes y licencias de conducir con diferentes nombres, dijo Bianco.

El hombre fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma de fuego cargada y posesión de un cargador de alta capacidad, dijo el departamento en un comunicado.

“Este incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento”, indicó el comunicado del sábado. Trump aún no había llegado al mitin en el momento del arresto, dijo el sheriff el domingo.

Está previsto que el sospechoso comparezca ante el tribunal el 2 de enero de 2025, según los registros en línea.

Bianco se negó a especular sobre los motivos o el estado de ánimo del sospechoso. “Sabemos que evitamos que sucediera algo malo, y era irrelevante qué iba a pasar”, dijo Bianco.

El hombre logró pasar un límite de seguridad exterior y fue detenido en un perímetro interior patrullado por el departamento del sheriff, dijo Bianco. Otro puesto de control de seguridad más cercano al lugar de la manifestación estaba a cargo del Servicio Secreto.

El excandidato presidencial republicano Donald Trump escucha al cantante de ópera Christopher Macchio después de hablar en un mitin de campaña en el Butler Farm Show, el sábado 5 de octubre de 2024, en Butler, Pensilvania. Foto: Evan Vucci, AP.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos considera que el incidente no afectó a las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estaba en peligro”, dijo la Fiscalía de Estados Unidos en un comunicado el domingo. “Si bien no se ha realizado ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso”.

Los miembros de los medios de comunicación, así como los titulares de entradas VIP, fueron conducidos a través de varias intersecciones vigiladas por agentes de la ley estatales y locales antes de llegar a una amplia zona verde donde se pidió a los conductores que abrieran los capós y los maleteros, y un agente K-9 revisó cada vehículo. Otros titulares de entradas generales fueron dirigidos a un sitio a aproximadamente tres millas de la manifestación, donde los subieron a autobuses y los llevaron al lugar.

A beautiful evening in Coachella, California last night. Thank you! pic.twitter.com/zTbN7zpAWl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2024

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el arresto.

El excandidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un acto de campaña en el Linda Ronstadt Music Hall, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Tucson, Arizona.

El candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un acto de campaña en el Linda Ronstadt Music Hall, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Tucson, Arizona. Foto: Alex Brandon, AP

La seguridad es muy estricta en los mítines de Trump tras dos intentos de asesinato recientes. El mes pasado, un hombre fue acusado de intento de asesinato después de que las autoridades afirmaran que había estado vigilando al expresidente durante 12 horas y escrito sobre su deseo de matarlo . El arresto en Florida se produjo dos meses después de que Trump recibiera un disparo y resultara herido en la oreja en un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania.

