Hombre abandonado en el bosque para morir es salvado por su leal perro (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Ralph Roberts es un veterano de la Marina que vive solo en el condado de Stevens, Washington, con su labrador amarillo, Leia. A mediados de julio, contrató al hijo de 16 años de un vecino para que le ayudara con algunas tareas de la casa, pero las cosas se pusieron feas cuando llegó el momento de pagar. Cuando el niño le pidió su dinero, Roberts argumentó que no había hecho un buen trabajo lavando los platos y se negó a pagar los $ 10 por hora que habían acordado. El niño regresó a casa, y cuando le dijo a su padre, John Louis Price Jr., lo que sucedió, los dos regresaron a la casa de Roberts para obtener una compensación de otra manera.

Price le dijo a Roberts que había algo en su casa que quería mostrarle.

A sus 69 años, Roberts no goza de la mejor salud. Por lo general, lleva consigo un tanque de oxígeno y le resulta difícil caminar sin ayuda. Pero, confiando en su vecino, accedió a ir a la casa de Price a un cuarto de milla de distancia. Price y su hijo ayudaron a Roberts a caminar, pero en lugar de llevarlo a la casa, lo llevaron a un barranco densamente boscoso.

Cuando Roberts se dio cuenta de que no lo iban a llevar a donde le habían prometido, se asustó. Sabiendo que no podría regresar a casa por su cuenta, suplicó y suplicó que no se quedara atrás. En cambio, Price fingió no escucharlo, lo robó y se alejó. Roberts le dijo a KXLY :

“Dije: ‘Todos ustedes planean dejarme aquí abajo para morir’. Y no me hablaba ni nada. Ni siquiera me saludaba ni nada y eso es lo que hicieron “.

Price y su hijo se alejaron, dejando a Roberts indefenso en medio del bosque. Pero por suerte para Roberts, Leia estaba allí con él.

“No quería morir”.

Incapaz de caminar, Roberts pasó días pidiendo ayuda a gritos y arrastrándose por el bosque lo más lejos que pudo. Las temperaturas alcanzaron casi los 100 grados mientras estaba varado, lo que lo empujó a beber agua del pantano para sobrevivir.

“Oh Dios, gateé muy, muy largo. Ponerme en esas montañas realmente me dolió mucho y no quiero volver a pasar por eso nunca más “.

Pero no estaba solo. Leia nunca se apartó de su lado.

Tres días después de que Price lo abandonara para morir, Roberts se volvió hacia Leia y le dijo que fuera a buscar a su casero, Roy “Tag” Canfield.

“El último día dije ‘Mira, tienes que ir a buscar a Tag. Ambos vamos a morir aquí mismo ‘”.

Comprendiendo, Leia corrió de regreso a casa, donde Canfield vive al lado. Cuando vio que Leia estaba sola, se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Las cosas simplemente no se veían bien allí, y ese no era Ralph. Nunca dio vueltas, dejó a su perro afuera y esas cosas “.

En medio de la noche, Canfield llamó a la policía, explicando que no había visto a Roberts en varios días y solicitó un cheque de asistencia social.

Los agentes llegaron y se dieron cuenta de inmediato de que Roberts estaba en problemas. La puerta de entrada de su casa había quedado abierta y sus dos coches parecían haber sido saqueados. Los agentes comenzaron a registrar la propiedad, pero luego escucharon un grito de ayuda muy débil y distante.

En el barranco, a unos cuatrocientos metros de distancia, Roberts todavía estaba vivo y agotaba las últimas fuerzas para pedir ayuda por última vez. Los diputados del condado de Stevens Peterson y Stearns siguieron el sonido de su voz y lo encontraron en el suelo. Tenía frío y estaba cansado, vestía solo un par de pantalones deportivos sin camisa ni zapatos.

“Pensé que era un sueño. Sabía que me iba a casa “.

Los agentes llevaron a Roberts para recibir atención médica inmediata. Le tomaron declaración y, al ver que no podía haber llegado al bosque por su cuenta, arrestaron a Price al día siguiente.

Price niega tener algo que ver con la desaparición de Roberts. Dice que llamó a los hospitales locales en busca de Roberts e incluso una vez buscó a Roberts en su propiedad con el propietario. Por el momento, permanece en la cárcel y está acusado de intento de asesinato.

Si no hubiera sido por Leia, esta historia podría haber tenido un final mucho más triste. Leia a su humano, Leia se quedó a su lado y encontró ayuda cuando se la pidió. Sin ella, es posible que nunca hubieran encontrado a Roberts.

“Y eso es lo que me salvó la vida, es ese perro”.

