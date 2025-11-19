Histórico fallo en Salina Cruz por caso de abuso animal (19:45 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 18 de noviembre. El Juzgado de Juicios Orales de Salina Cruz emitió este martes la sentencia contra Carlos N., señalado por el abuso sexual de una perrita de nombre Chiris.

El fallo representa un avance significativo en la lucha por los derechos de los animales en el Istmo, al sentar un precedente legal que refuerza la importancia de sancionar este tipo de conductas.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, colectivos animalistas y ciudadanos se concentraron a las afueras del recinto judicial para exigir justicia y la aplicación estricta de las leyes de protección animal.

Los manifestantes señalaron que casos como este deben servir para visibilizar el problema y fomentar una cultura de denuncia ante cualquier acto de crueldad.

La asociación Rescatando a los Peludos S.C. informó que continuará acompañando el proceso y brindando apoyo a quienes decidan denunciar maltrato animal.

El colectivo destacó la relevancia de mantener la presión social para que las autoridades actúen de manera oportuna en cada caso reportado.

El hecho que derivó en la denuncia ocurrió el 10 de noviembre, cuando vecinos alertaron a las autoridades luego de que un menor presuntamente presenció la agresión contra Chiris. Gracias a la rápida intervención de un habitante, el implicado fue retenido y puesto a disposición de la autoridad municipal, y posteriormente entregado a la Fiscalía, donde se integró la carpeta de investigación que hoy concluye con una sentencia.

