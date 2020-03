“Hipócritas y lambiscones”, recrimina Muñoz Ledo a diputados de Morena (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo calificó a sus compañeros de bancada de “hipócritas y lambiscones” por sólo aprobar las reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la discusión de las reservas para incluir en la Constitución los programas sociales del gobierno federal, el legislador reprochó a su bancada que haya votado en contra de una reserva que presentó, pero a él le aseguraron que lo harían a favor.

“He hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido… no es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T”, recriminó a gritos desde su curul.

Sobre el resultado de la votación que rechazó su reserva y que no coincidió con lo que le dijeron sus compañeros de bancada, dijo que en el salón de plenos pasaban cosas “misteriosas” o de “fantasmas”.

Antes de anunciar que se retiraba de San Lázaro advirtió molesto a sus compañeros que no les dejaría pasar “una más”.

Agregó que es “infamante” que en la Cámara sólo se aprueben las reformas constitucionales que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador y no las que presentan los diputados, a pesar de que el mandatario ha dicho que respeta al Congreso.

“Pero algunos de sus émulos (del Presidente) y sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe… me voy que quede aquí.. hipócritas”, concluyó.

