Oaxaca de Juárez, 29 d abril. La policía de Veracruz detuvo por posesión de droga al hijo de Guadalupe Argüelles, secretaria de Trabajo y Previsión en esa entidad.

Efrén ´N´ viajaba a bordo de un auto oficial de la dependencia, cuando las autoridades los detuvieron, en el municipio de Chicontepec.

Durante la revisión, los uniformados descubrieron que dentro del carro, el conductor transportaba una bolsa de con marihuana.

Por este motivo, Guadalupe Argüelles presentó su renuncia al cargo de la dependencia que encabezaba.

El gobernador veracruzano Cuitláhuac García aceptó la dimisión de la ahora ex funcionaria estatal y lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui.