Hijo de AMLO denuncia filtración de número telefónico en redes (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. “¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono?”, cuestionó José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al denunciar la filtración de su número telefónico en redes sociales.

A través de su cuenta de X, el hijo del mandatario acusó que fue objeto de un acto de invasión a la privacidad, en lo que calificó como una venganza.

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, escribió.

La denuncia de López Beltrán se registra un día después de que AMLO defendió su decisión de exhibir el teléfono de una periodista, al admitir que “no fue un error; lo volvería a hacer”.

“La propia periodista expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola. Según han anunciado varios medios, el número de teléfono de esta periodista ya era público en internet. El presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares. ¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”, cuestionó el hijo de AMLO.

Adicional en su mensaje, Ramón López Beltrán acusó que se trata de la segunda ocasión en que su número telefónico es expuesto.

Difunden presuntos números de periodistas

A través de X (antes Twitter), la cuenta Guacamaya Leaks compartió los números telefónicos de periodistas y personajes cercanos a la ‘4T’.

Entre los afectados por la filtración se encuentran el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán; el vocero de la presidencia, José Ramírez Cuevas; y la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández.

“Lo bueno es que solo tiene que cambiar de número”, escribió la cuenta en alusión a las palabras del presidente López Obrador tras divulgar el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff.

