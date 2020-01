Hijas de Vera Carrizal denuncian cateo sin orden, responsabiliza a Fiscal de la integridad de su familia (13:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. Ashley Vera, hija del ex diputado Juan Vera Carrizal, imputado por el ataque de ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortíz, denunció que la Fiscalía de Oaxaca llevó a cabo un operativo violento en su casa, sin orden de cateo, por lo que responsabilizó al Fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, de lo que les pueda suceder a ella y toda su familia, así como al hermano de María Elena Ríos, Juan Ríos, quien dijo, tiene antecedentes penales en Huajuapan de León.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por su asesora jurídica, Maribel Pérez Santaella, acusó que durante el operativo efectuado por la madrugada agentes estatales llegaron de forma violenta a su casa, ordenando que les abrieran.

“Les pedí que no hubiera violencia porque había menores, pero de nada sirvió, a una de mis hermanas la patearon, a mi sobrina menor de edad la esposaron, al pedirles la orden de cateo recibí como respuesta golpes, por eso hago responsable de todo lo que nos pase al fiscal Rubén Vasconcelos, porque no puede controlar la situación, así no creemos en esta institución encargada de impartir justicia”, aseguró.

Con lágrimas en los ojos, sostuvo que lo que menos querían era violencia para su familia, que no tiene nada que ver en este problema.

“Yo no quiero violencia, tenía miedo de venir, yo no vengo a responder nada de Juan Vera, me siento frustrada por lo que está pasando, no creo en las autoridades de Oaxaca, realmente me duele porque es una injusticia todo lo que nos está pasando como familia, por eso también responsabilizo a María Elena Ríos y a su hermano Juan Ríos, quien tiene antecedentes penales en Huajuapan, porque sufrimos una persecución y amenazas permanentes y no sabemos de parte de quien son”.

Ante los cuestionamientos sobre el paradero de su padre, se negó a responder, y solicitó el apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo que solo en él confiaban.

La asesora jurídica, Maribel Pérez Santaella, señaló que las hijas de Vera Carrizal estaban sufriendo violencia de género, a pesar de que no tienen la calidad de imputadas en este caso.

“Hasta hoy no hay una investigación contra quienes las acosan y las amenazan, hemos pedido una audiencia con el fiscal Rubén Vasconcelos quien se ha negado a recibir a la familia”, lamentó.

Calificó como una irresponsabilidad las acciones que se estaban llevando a cabo contra las hijas de Vera Carrizal por defender a otra mujer.

“Por estar investigando un delito se están cometiendo otros delitos, pero la fiscalía no puede llegar a violentar a un domicilio, no es posible que no sepan que ahí no estaban a quien buscan, por eso decimos que si el fiscal no puede que renuncie, tenemos miedo, pero no es posible que siga cometiendo errores, la familia esta de acuerdo en que lleguen a la verdad y se castigue a los responsables”, afirmó la abogada.

Ejecuta Fiscalía General cateos simultáneos en inmuebles para localizar a más probables responsables de ataque a joven saxofonista

Cabe señalar que a través de un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca, informó que se efectuaron cateos simultáneos en inmuebles para localizar a más probables responsables del ataque a la joven saxofonista.

En este se precisa que este 22 de enero de 2020, llevaron a cabo tres cateos simultáneos en diferentes domicilios particulares ubicados en la ciudad de Oaxaca, con el fin de dar cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 533/2019, contra más probables responsables del ataque con ácido a la joven M. E. R. O., cometido el pasado 9 de septiembre, en la ciudad de Huajuapan de León.

“El operativo fue realizado por la institución de procuración de justicia, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron sendos operativos durante la madrugada de este día. Los cateos se realizaron en cumplimiento al mandato judicial librado por el Juzgado de Control de Huajuapan de León”.

“Durante estas diligencias efectuadas por personal de la Fiscalía General, agentes del Ministerio Público dieron fe de los hechos, respetando en todo momento las garantías individuales de las personas, apegados al protocolo de actuación por parte de la Institución, sin que se registraran incidencias durante el proceso”. El comunicado detalla que el primer cateo se realizó alrededor de las 05:30 horas, en un domicilio particular ubicado en la colonia Nuevo México, San Jacinto Amilpas, de manera simultánea se ejecutó un segundo cateo en una casa ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, y el tercer cateo se realizó en la colonia del Periodista, de esta capital.

