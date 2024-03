Hija del periodista Jaime Barrera Rodríguez reporta que está desaparecido (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La hija de Jaime Barrera Rodríguez lo reportó como desaparecido.

La noche de este 11 de marzo, Itzul Barrera -hija del periodista- reportó en su cuenta de X la desaparición de Rodríguez.

“Mi papá, el mejor periodista de este estado. Está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, escribió Itzul.

Por su parte, Enrique Alfaro -gobernador de Jalisco- confirmó la desaparición del periodista.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, informó Alfaro.

De acuerdo con los primeros reportes, indican que después de salir de su programa de radio desapareció. Reportan que fue visto por última vez alrededor de las 14:00 horas.

Jaime Barrera Rodríguez tenía que asistir a su noticiero del Canal 4 de Televisa en Guadalajara, Jalisco, pero no llegó.

En breve más información…

24 Horas/Foto: X/@itzulBarrera

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir