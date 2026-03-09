Hieren a balazos a agente municipal de Amate Colorado, Putla (13:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de marzo. Dos hombres resultaron lesionados con disparos de arma de fuego, por presuntos motivos familiares, en Amate Colorado, agencia de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

El reporte policial refiere que a las 10 de la noche de ayer domingo, habían lesionado a dos campesinos en dicha comunidad, a quienes después trasladaron al Hospital General 30 Camas, ubicado en Malpica, agencia de Putla.

Se trata de Margarito C. H., de 47 años de edad, de ocupación campesino, originario y habitante de Amate Colorado, quien funge actualmente como agente municipal.

El otro herido, es Miguel M. C., de 52 años de edad, también campesino, originario y vecino de Amate Colorado, quien igualmente resultó con lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.

Por lo ocurrido, ingresaron a la comunidad los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, para detener a un hombre, supuesto responsable, quien fue entregado al personal de la Fiscalía local de Putla, quien determinará su situación jurídica.

