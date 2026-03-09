Hieren a balazos a agente municipal de Amate Colorado, Putla (13:45 h)

2026/03/09  De Redacción ADN
0


Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de marzo. Dos hombres resultaron lesionados con disparos de arma de fuego, por presuntos motivos familiares, en Amate Colorado, agencia de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
El reporte policial refiere que a las 10 de la noche de ayer domingo, habían lesionado a dos campesinos en dicha comunidad, a quienes después trasladaron al Hospital General 30 Camas, ubicado en Malpica, agencia de Putla.
Se trata de Margarito C. H., de 47 años de edad, de ocupación campesino, originario y habitante de Amate Colorado, quien funge actualmente como agente municipal.
El otro herido, es Miguel M. C., de 52 años de edad, también campesino, originario y vecino de Amate Colorado, quien igualmente resultó con lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.
Por lo ocurrido, ingresaron a la comunidad los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, para detener a un hombre, supuesto responsable, quien fue entregado al personal de la Fiscalía local de Putla, quien determinará su situación jurídica.

Justicia Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Llama Jara Cruz a sus funcionarios ser más “sencillitos y humildes” y a candidatos a comprar sus huaraches para caminar (13:30 h)

 Dario Nolasco Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Ante los constantes señalamientos a los funcionarios de la Primavera Oaxaqueña...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: