Hierbas milagrosas para tiempos modernos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Tiempos modernos no siempre significa medidas modernas para enfrentarnos a los problemas, a veces es igualmente beneficioso, o incluso mejor, optar por una opción más natural que puede remontarse tan atrás en el tiempo como al 2800 a.C. Este es el caso del Cannabis y que Sativida CBD en Madrid ha estado desarrollando con éxito, ayudando a muchos a aliviar dolores y distintas afecciones.

Hay que aceptarlo, la medicina moderna no es siempre la mejor alternativa dado que está continuamente evolucionando y mientras que sí son muchas las que cumplen con su propósito, pueden traer consigo problemas secundarios que no siempre son los más agradables.

Es por eso que ha habido una creciente tendencia de optar por alternativas naturales como el aceite de CBD 15%, que al ser un componente del cannabis mejora las células de nuestro cuerpo y es por eso que muchos han llegado a llamarla “la hierba milagrosa” ya que ayuda al tratamiento de diversas afecciones.

A continuación una lista de algunos de los usos medicinales del cannabis:

1. Desórdenes autoinmunes: gracias a los componentes antiinflamatorios con los que la marihuana cuenta resulta ser bueno para personas con condiciones autoinmunes, suprimiendo estas funciones y calmando los sistemas hiperactivos de esta misma condición.

2. Estimulación del apetito: algunos de los cannabinoides presentes esta planta “milagrosa”, como el THC y el CBD, han demostrado ser eficientes en la estimulación del apetito, por lo que aquellas personas con ansiedad o depresión pueden consumir los aceites del cannabis de manera activa ya que son quienes usualmente presentan diversos problemas alimenticios.

3. Cáncer: uno de los usos más populares en lo que se refiere al cannabis como medicamento es en el tratamiento del cáncer, ya que se ha demostrado su capacidad para destruir las células cancerígenas o bien, ayudar al cuerpo a eliminarlas.

4. Dolor muscular: todos hemos sufrido alguna vez de dolor muscular derivado del estrés, una mala postura o el ejercicio, y para ello, el CBD (cannabidiol) resulta ser muy efectivo dadas sus capacidades analgésicas y antiinflamatorias.

5. Artritis: derivado de lo anterior, el uso de la marihuana en algunas de sus presentaciones (como aceites de cannabidiol), ha sido efectivo para el tratamiento de la artritis, que, de acuerdo con diversos testimonios, ha sido incluso mejor que los medicamentos que usualmente recetan para aliviar el dolor en las articulaciones.

6. Parálisis cerebral (PC): la parálisis cerebral es una condición asociada a la espasticidad de músculos, movimientos involuntarios a causa de lo mismo y en general, dolor. Pero existen estudios que han probado que el uso de la marihuana en pacientes con PC ayuda a la relajación del cuerpo, la reducción de los movimientos repentinos y el alivio del dolor que esta condición puede traer consigo.

El cannabis, cómo podemos notar, es una planta con incontables beneficios que han provocado que cada vez sea más aceptada por la sociedad y el gobierno. Sin embargo, dado que aún es considerada como una droga por muchos, algunos componentes como el THC siguen siendo restringidos, por lo que en España al menos, la presencia de este cannabinol debe permanecer por debajo del 0.2%

