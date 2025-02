Hermana de Cuauhtémoc Blanco presenta pruebas de parentesco con acta de nacimiento; denuncia amenazas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien lo acusó del delito de violación en grado de tentativa, ha defendido su postura después de que el exgobernador y exfutbolista negara tener algún vínculo familiar con ella. Esta acusación fue el motivo por el cual el exfiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el desafuero del político, lo que eventualmente llevó a la destitución de este último.

Cuauhtémoc Blanco, actualmente diputado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó recientemente que las acusaciones por abuso sexual formuladas por su media hermana eran parte de una persecución política, presuntamente orquestada por el exfiscal Carmona. Además, insistió en que no tiene ningún vínculo familiar con Fabiola.

Acta de nacimiento demuestra que Faustino Blanco es padre de Fabiola y Cuauhtémoc

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Fabiola ofreció más detalles sobre el caso y aseguró que ya esperaba que Blanco negara tanto los señalamientos por abuso sexual como su relación familiar. No obstante, afirmó que existen documentos que respaldan tanto su parentesco como la denuncia.

“Era lógico que lo fuera a negar, no lo iba a aceptar nunca… no me sorprende lo que dijo, era de esperarse”, expresó Fabiola.

Durante la entrevista, Fabiola mostró su acta de nacimiento a Uresti, en la cual se puede ver que el padre de ambos es Faustino Blanco, lo que confirma que son medios hermanos y comparten el mismo progenitor.

Asimismo, Fabiola señaló que, si bien puede existir una persecución política contra Cuauhtémoc Blanco por el tema de su desafuero, ese es un asunto diferente al suyo. Aseguró que el exgobernador intenta desviar la atención de la acusación de violación.

“Yo no puedo falsificar documentos. No sé para qué dijo otra mentira. Si no soy su hermana el delito no es menor… sigue mintiendo. Él puede decir lo que quiera, pero el documento dice otra cosa. Confío en el nuevo fiscal. He escuchado buenos comentarios sobre él, que es muy constitucional, y confío en que se haga la investigación necesaria”, afirmó Fabiola.

Hermanos de Cuauhtémoc Blanco amenazan a Fabiola tras denuncia de abuso sexual

Además, Fabiola reveló que tanto Ulises Bravo como Ángel Blanco, este último también medio hermano suyo, la han amenazado a ella y a su padre, Faustino Blanco. Según sus declaraciones, los hermanos de Cuauhtémoc Blanco le aseguraron, con insultos, que ya tenían personas dispuestas a hacerles daño, incluso jurando por sus hijos.

“Esperaba este tipo de cosas. Ya había recibido amenazas previas de que me harían cosas malas. No me sorprende lo que hicieron”, afirmó Fabiola.

Con respecto al desafuero y a las acusaciones de violación, Fabiola expresó su esperanza de que los aliados de Morena no defiendan a Cuauhtémoc Blanco únicamente por su pertenencia al partido.

“Ojalá no lo defiendan solo porque la mayoría en el Congreso es de Morena. Se podría suponer que lo harían, pero espero que la gobernadora Margarita González y la presidenta Claudia Sheinbaum me apoyen y que se realicen las investigaciones necesarias para demostrar quién está mintiendo”, aseguró.

Por último, Fabiola negó haberle pedido a Cuauhtémoc Blanco un millón de pesos para extorsionarlo, como él afirmó recientemente, y sostuvo que esta declaración es solo un intento de victimización por parte del político para dejarla como “la villana de la historia”.