Hay “zona de guerra”: sube a 25, los muertos por paso de tornado en Misisipi (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. El estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, se prepara este domingo para nuevas tormentas, después de que varios tornados asolaran la región y dejaran al menos 25 muertos.

“Es una tragedia”, tuiteó el gobernador Tate Reeves, hablando de los “daños devastadores” causados la noche del viernes por los tornados que azotaron más de 150 km del estado de Misisipi de oeste a este.

Amory first responders and volunteers ending the day by bowing their heads in prayer for their community.

Incredibly inspired by how Mississippians have come together in this tragic moment. God is good, and our state is strong. pic.twitter.com/yldjJGGSYS

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023