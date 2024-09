“Hasta la pude haber agarrado”: AMLO minimiza agresión en Veracruz (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la agresión que vivió ayer, al decir que pudo haber agarrado la botella que le lanzaron.

Este lunes por iniciativa propia, el titular del Ejecutivo tocó el incidente ocurrido ayer en Veracruz, momentos antes de que inaugurara el Centro de Cultura Leyes de Reforma:

“Ayer me tiraron una botella de agua, pues, es que yo empecé jugando beisbol, era ‘filder’, imagínense si no sé, si hasta la pude haber agarrado pero no paso a mayores”.