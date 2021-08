Hallan muerto y con huellas de tortura a médico de EU reportado como desaparecido en Tamaulipas (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la muerte del médico de origen estadunidense, Rodolfo Issac Mendoza Andazola, de 33 años y cuyo cadáver fue encontrado amarrado y torturado a un lado del canal Anzaldúas, en el municipio de Reynosa.

La identificación de sus restos fue mediante el ADN que su madre y hermana entregaron a la fiscalía y luego de diversos análisis se confirmó que se trataba del profesionista reportado desaparecido desde el 7 de agosto.

El cuerpo fue localizado en días pasados a orillas del canal Anzalduas, al norte de la ciudad, muy cerca de la carretera a la ribereña.

Aunque la fiscalía no lo reveló, fuentes cercanas al caso aseguraron que el profesionista ya se hallaba en estado de descomposición. Tenía huellas de tortura y además estaba amarrado.

El estadunidense desapareció después de recibir la orden de trasladarse al hospital general de Río Bravo, ya que se encontraba realizando su internado en el hospital de Reynosa desde hace dos años.

La policía, al iniciar las investigaciones descubrió que hacía falta su vehículo Ford Fusión, mientras que en su casa había un desorden con la falta de documentos personales y material médico.

Este viernes por la noche, a través de sus cuentas de redes sociales, la familia dio a conocer la lamentable noticia.

“Hermano ya no estás, me haces falta, te extraño y te añoro, desearía que no te hubieras ido, que nunca hubiese tenido que despedirme de ti hasta la próxima vida, sé que estás en un lugar mejor, que ya nadie te hará más daño”.