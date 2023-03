Hallan muerta a una soldado mexicana del Ejército de EU en la misma base donde denuncian acoso sexual (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Ana Fernanda Basaldua Ruiz, una soldado de la Armada de Estados Unidos nacida en México fue encontrada muerta en la base militar de Fort Hood en Texas, donde estuvo los últimos 15 meses. En ese mismo lugar hace tres años también fue encontrada sin vida la castrense Vanessa Guillén de origen latino, ambos casos tienen el mismo patrón en común: habían denunciado que sufrían acoso sexual.

Ana Fernanda tenía 21 años de edad y era ingeniera de combate de la Primera División de Caballería de la base militar estadounidense. Las causas de su muerte aún están en proceso de investigación informaron las instituciones citadas por el medio local KWTX. Al momento, la base militar sólo comunicó a su familia la muerte de la soldado Basaldua a quien les brindó apoyo psicológico, así como a sus compañeros que sirvieron junto a ella.

Al respecto, el comandante Patrick Sullivan envió un mensaje sobre el deceso de la joven de 21 años a través de un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida irreparable de la soldado y hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermano”, escribió el militar citado por el medio local La Opinión.

A Ana Basaldua la acosaban sexualmente

Durante su estancia en la base militar de Fort Hood, Ana Fernanda Basaldua confesó a sus padres que sufría situaciones de acoso sexual, de acuerdo con información de los medios. La mujer nació en México, pero se naturalizó como ciudadana estadounidense. Para el año 2020 -en el que Vanessa Guillén fue encontrada muerta- Basaldua Ruiz se enlistó en las Fuerzas Armadas del país.

Ana Basaldua fue encontrada muerta. Foto: Especial

Debido a que fue durante el año del confinamiento por la pandemia de Covid-19, Ana Fernanda comenzó su entrenamiento militar un año después en la base militar de Texas, indicó Telemundo Noticias. Para el próximo mes de agosto, la soldado latina iba a cumplir su contrato de tres años.

Sin embargo, su padre, Baldo Basaldua, informó que su hija le contó que no creía que llegara hasta ese tiempo, ya que no se sentía a gusto dentro de las instalaciones castrenses, dijo. “Ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”.

Ya no respondió los mensajes

El devastado padre de familia que radica en California, señaló que la última vez que habló con Ana Fernanda fue el sábado, y el domingo ya no contestó sus mensajes de texto que le envió a través de su teléfono celular. “Al día siguiente (lunes 13 marzo) le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado”, indicó, y agregó:

“Me fui a buscar su ubicación (satelital) y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”.

Vanessa Guillén fue asesinada por uno de sus compañeros. Foto: Archivo

El caso de la soldado Basaldua llega tres años después del crimen ocurrido a la militar Vanessa Guillén quien había desaparecido y posteriormente fue encontrada muerta con signos de tortura cerca del río León, en Killen, Texax.

La investigación reveló que la mujer fue asesinada a martillazos por uno de sus compañeros de milicia identificado como Aaron Robinson, quien tras descuartizar el cadáver y enterrarlo, en complicidad con su pareja sentimental, Cecily Ann Aguilar, finamente se suicidó cuando la policía lo había citado para interrogarlo.

