Hallan con vida a David Heiblum, mexicano desaparecido en Israel (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. David Heiblum Berman, uno de los mexicanos que había sido reportado como desaparecido en Israel junto con su esposa panameña Saryelis Denises Sáez, tras la irrupción de Hamás, fue encontrado con vida y se encuentra en una zona segura junto al ejército israelí, con lo que ya sólo serían dos los connacionales que aún no han sido localizados luego de que estallara el conflicto con el grupo palestino.

El embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, confirmó la localización de la pareja de esposos que desde hace unos años vive en el país en guerra con Hamás, grupo palestino que lanzó un ataque sorpresa en territorio israelí el pasado sábado y que ya ha dejado miles de muertos de ambos lados.

“Estoy muy feliz de anunciar que Daryelis ha sido encontrada junto con su esposo y que se encuentran bien. Ya ha hablado con su familia”, informó en la red social X, antes llamada Twitter.

La hermana de David, Shirley Heiblum Berman, también confirmó que su hermano y su cuñada ya habían sido localizados; dijo que luego de tres días de angustia recibieron la feliz noticia de que se encontraban con vida.

Shirley narró cómo fue que su hermano y esposa sobrevivieron luego de que integrantes de Hamás cruzaran la línea y en territorio de Israel dispararan abiertamente contra civiles con los que se encontraron de frente.

La hermana de David dijo que su hermano y su esposa se encontraban en su departamento en Israel cuando escucharon disparos, por lo decidieron esconderse en el inmueble, exactamente debajo de la cama por 60 horas, debido a que los atacantes iban disfrazados de policías israelíes.

Shirley dijo que el 7 de octubre, aproximadamente a la una de la tarde tuvieron la última comunicación con su hermano y desde entonces no tuvieron noticias de él hasta que este lunes les informaron que había sido localizado con vida.

Agregó que posterior a la irrupción de miembros de Hamás, verdaderos policías de Israel ingresaron al departamento de su hermano, pero no lo localizaron debido a que aún se ocultaba ante el temor de que se tratara de los atacantes disfrazados.

“Entraron soldados israelíes a la 8 de la mañana a su departamento y no los encontraron. No había señales de sangre, buscamos en hospitales”, dijo sobre los días de angustia que pasaron al no localizarlo.