Hallan a joven ejecutado en San Luis Rey, Tehuantepec (11:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 30 de noviembre. Un joven de entre 18 y 20 años de edad fue encontrado ejecutado sobre el camino que conduce a la agencia municipal San Luis Rey, jurisdicción de Tehuantepec.

Al lado del cuerpo del joven se encuentra una motocicleta que conducía cuando fue abatido.

La víctima presenta 6 orificios de bala, dos en el rostro, dos en el abdomen y dos más a la altura de la pelvis.

La zona donde fue hallado el cuerpo fue acordonado por las autoridades para darla paso a la Agencia Estatal de Investigación AEI a realizar las diligencias correspondientes.

