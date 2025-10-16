Hallan a ejecutado a masculino en desviación a Mogoñé (13:00 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 16 de octubre. El cuerpo sin vida de un hombre con impactos de arma de fuego, fue localizado esta mañana en un camino de terracería ubicado a la entrada del Rancho La Aurora, sobre la desviación a Mogoñé.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, fue encontrada a la altura del kilómetro 179 de la carretera Transístmica, en la zona conocida por su actividad rural. El cuerpo presentaba visibles heridas de bala, lo que hace presumir un homicidio violento.

Elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron al lugar para acordonar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes.

El hallazgo movilizó también a peritos forenses para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Hasta el momento, se desconoce si el hombre fue asesinado en el mismo lugar donde fue encontrado o si el cuerpo fue abandonado tras ser ultimado en otro sitio.

